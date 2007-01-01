Главная Новости Общество В Калужской рассказали о планах развития здравоохранения
В Калужской рассказали о планах развития здравоохранения

Дмитрий Ивьев
07.04, 12:48
В нашем регионе полностью выполнена региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения — показатель реализации составил 100%. Об этом сообщил 7 апреля губернатор Владислав Шапша, отметив, что вопросы развития медицины остаются в числе приоритетных и регулярно обсуждаются во время его рабочих поездок по муниципалитетам.

Одним из ключевых критериев эффективности программы является доля жителей, получающих медицинскую помощь в обновлённых учреждениях. В регионе этот показатель достиг 87,3%.

Владислав Шапша также подчеркнул, что растёт удовлетворённость граждан качеством услуг в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах. Особое внимание в рамках программы уделяется капитальному ремонту медучреждений — многие из них были включены в план именно после обращений жителей. При формировании дальнейших планов мнение населения также учитывается в первую очередь.

Реализация программы продолжится и в ближайшие пять лет. В этот период планируется закупить 38 единиц сложного медицинского оборудования, отремонтировать 14 медицинских организаций, приобрести около 60 автомобилей для медработников и установить 69 модульных ФАПов. Эти меры должны сделать медицинскую помощь ещё более доступной для жителей как городских, так и сельских территорий региона.

Новости по тегу
калужская область
eyJpdiI6InN3ZEdzazBQYTlkL3djYTNLSzRDN1E9PSIsInZhbHVlIjoieCtiN1RDZVZlaUlxRWNwSzAvdEIwUmlMSlh2MHR2ZmMvMWptQWliRzdBc3RRMGFYeE51aWtzODB0YjdidGxramJZUWZkL09IWDBJQkVKTCttZEkyWExMdVZNY0oyMk1VY0kzbitTWGZPNnN2Y1RZUi9ITUtOTExsb3hLbFVWOXBCSjhPQU4rT1JqWWpud3ZORjIxeDZEUTY2dnZ4d1pqL25DZWlYdWVVNG52NUxmYmNQWlVLNk9QcVhVOTNJZ2cxcmZjQ1VTTFplVWZNbWRPZ0NscmkzdWIyU3o1ZlRuRnZIWGNrQXFwTXk4SFh1UEpVQnNnWEJrZnh6VFdITXUrN2NvbTlWTWE3WTduOUxNNjErR0dTRVBJNytNTzhrd2NPM0lJQnU1UlRvM3ByUTZSZmxDWUhFbVlJeGN4VGtwUTJ4ZDVrangyeDhqYzFtZ0dydkxGN2YxL3RhMElIeGgzQng0THpMWjV4Y1ZqNGV2eFNlT0JDSm56Q2pnd2dTZHh0S1plTkRnamEzdDlPc1ExcUdCVlk2K2FMak1lYjhwK2hMV1hwTzIzVEJzZDJpUHBmK2hmc1VGVjhjaG5kZXV0WCIsIm1hYyI6ImQ2YWY5NjkyZjc3ZmEyY2EwZDk1NGE4YThmZjk2YWIzNDAzNjQxMjg3YTkzOTIzODc4ZDM1ZGY5ZjFlMDFlMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im0rbFkyNGMxbVVxMk5FZkd4bzBWTWc9PSIsInZhbHVlIjoiVWN1ZU5iVHpQUTRTTDVWbWdVYW5jZStreEFneXAyS0U2d00randRNUgvSjQyc2xEY0toVU1WUTlWNlg4UUN2aG9DN055TS9IMndkeHpnU3JGTmNSeHRjQnNHc1NZNzY3MlNjY2NadjltNHRxTFFRUzI0SHZkc0Y5R2VxWGcxSHAwV2tYaGYwV3NPZDFyR3ZhL2xOWFdJeGluc25rWmVYU1ZSTG5YVytnR0tROTVOS0FEZXMyNVN1QnRaOHV1VU4vNkFDY2ErYjVjZ0tqOGNPQ2NycHNZaHFkZTVZUHdLT3kwcC9lOGhUSE1CNXlJU3VsUDBSSnZZZzRSRFpQc1FKQkNiZ1NCeFVFS2hUYWNuY1hDclJJRGJKeEtGZ3NUWkhUUlNicU1EdlpUcmNhVzB4V3ZBdUZsaHV2T2FyZHQrd2t1WGEvUmpWclptM2RCSmxLV2xCSEx4WkhvakxMVjVIa2tHU3Z1Mlk0YjM1SmNRUmttanBWSENnRHFveEpWYm04MkpZQzlmTFVnYU40eGR2OU5WbjdTZjhkZGxWb1ZtSFpyRm1EQWxCQ1QwekYyV3VheVhLbXJQdC9aMTVhcEZNYUw4OEJDTjhJSVpHMXhVMXEzQTZtTVJnaEFpbXRQb0lFajFlTFNabnlkM3doN0R3eXN2UFA5STJ4YnhBeUpFdE9GR0UxZUdlQVRnNHB6dzRpVjJkOGcrQmtEVnJlZ2pTemMwTi8zT1RrbHhHTXhiQUFyQU1Rb3dXOWUvbVZJZmZFQkY5b3pZNUV3Sk1zS2tVODFENTdYcDdDTVRKQmF2VHpYakZCNlhwSzU3cFhxY3lTZHQwMzNLMFpTbEM3aWFPbSIsIm1hYyI6IjVhNjA0MmQzMmUwZDM1YWY3NjUyOTZjOTYzMzllMmJiMzIzMTc3ZDUwMzc3OTUyYzJiN2NlOGY0YjM2OGM2NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
