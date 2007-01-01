В Калужской рассказали о планах развития здравоохранения

В нашем регионе полностью выполнена региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения — показатель реализации составил 100%. Об этом сообщил 7 апреля губернатор Владислав Шапша, отметив, что вопросы развития медицины остаются в числе приоритетных и регулярно обсуждаются во время его рабочих поездок по муниципалитетам.

Одним из ключевых критериев эффективности программы является доля жителей, получающих медицинскую помощь в обновлённых учреждениях. В регионе этот показатель достиг 87,3%.

Владислав Шапша также подчеркнул, что растёт удовлетворённость граждан качеством услуг в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах. Особое внимание в рамках программы уделяется капитальному ремонту медучреждений — многие из них были включены в план именно после обращений жителей. При формировании дальнейших планов мнение населения также учитывается в первую очередь.

Реализация программы продолжится и в ближайшие пять лет. В этот период планируется закупить 38 единиц сложного медицинского оборудования, отремонтировать 14 медицинских организаций, приобрести около 60 автомобилей для медработников и установить 69 модульных ФАПов. Эти меры должны сделать медицинскую помощь ещё более доступной для жителей как городских, так и сельских территорий региона.