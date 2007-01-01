Главная Новости Общество Ока за сутки опустилась на 68 сантиметров
Ока за сутки опустилась на 68 сантиметров

Дмитрий Ивьев
07.04, 14:22
Во всех крупных реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды.

За последние сутки в Оке на территории Калуги он уменьшился на 68 сантиметров, сообщили 7 апреля в Главном управлении МЧС. Пик был достигнут 3 апреля - 501 сантиметр.

Протва за сутки потеряла 116 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась на 60 сантиметров. Уровень воды в Жиздре в Козельске снизился на 24 сантиметра.

Новости по тегу
паводок
