Ока за сутки опустилась на 68 сантиметров

Во всех крупных реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды.

За последние сутки в Оке на территории Калуги он уменьшился на 68 сантиметров, сообщили 7 апреля в Главном управлении МЧС. Пик был достигнут 3 апреля - 501 сантиметр.

Протва за сутки потеряла 116 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась на 60 сантиметров. Уровень воды в Жиздре в Козельске снизился на 24 сантиметра.