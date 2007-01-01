«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны. Об этом говорит последний опрос ВЦИОМ от 29 марта, где эта партия с рейтингом 10,8% обгоняют КПРФ, и ЛДПР. По мнению экспертов, это закономерный итог работы партии, которая открыто объясняет чиновникам, что про их работу действительно думает большинство людей в стране.

Так, лидер партии Алексей Нечаев на встрече с Михаилом Мишустиным прямо предложил объявить 2026-й годом без запретов, потому что бесконечные ограничения вгоняют страну в депрессию.

При этом в партии считают, что самый эффективный способ остановить политику запретов — выборы в Госдуму. Чиновники изменят политику, только если большинство россиян отдадут голоса за оппозиционные партии.

Политический опыт — не самое важное. Главное — профессионализм. По мнению Алексея Нечаева, сейчас стране в первую очередь нужны люди, которые реально разбираются в ЖКХ, экономике, благоустройстве и предпринимательстве. А отсутствие ярких ораторов и популистов страна переживёт.

Партия на всех выборах придерживается принципа открытого набора кандидатов. В прошлом году «Новые люди» выдвинули на выборах всех уровней более 250 кандидатов, подавших заявку через сайт. Из них 57 победили на городских и муниципальных выборах. В партии считают этот подход самым эффективным: человек, который живёт в своём городе и знает его проблемы изнутри, работает совсем иначе, чем тот, кто узнаёт о них из отчётов, сидя в Москве.