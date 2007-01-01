«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны и объявили набор кандидатов от народа
«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны и объявили набор кандидатов от народа

Партия на всех выборах придерживается принципа открытого набора кандидатов.
07.04, 10:53
«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны. Об этом говорит последний опрос ВЦИОМ от 29 марта, где эта партия с рейтингом 10,8% обгоняют КПРФ, и ЛДПР. По мнению экспертов, это закономерный итог работы партии, которая открыто объясняет чиновникам, что про их работу действительно думает большинство людей в стране.

Так, лидер партии Алексей Нечаев на встрече с Михаилом Мишустиным прямо предложил объявить 2026-й годом без запретов, потому что бесконечные ограничения вгоняют страну в депрессию.

При этом в партии считают, что самый эффективный способ остановить политику запретов — выборы в Госдуму. Чиновники изменят политику, только если большинство россиян отдадут голоса за оппозиционные партии.

Политический опыт — не самое важное. Главное — профессионализм. По мнению Алексея Нечаева, сейчас стране в первую очередь нужны люди, которые реально разбираются в ЖКХ, экономике, благоустройстве и предпринимательстве. А отсутствие ярких ораторов и популистов страна переживёт.

Партия на всех выборах придерживается принципа открытого набора кандидатов. В прошлом году «Новые люди» выдвинули на выборах всех уровней более 250 кандидатов, подавших заявку через сайт. Из них 57 победили на городских и муниципальных выборах. В партии считают этот подход самым эффективным: человек, который живёт в своём городе и знает его проблемы изнутри, работает совсем иначе, чем тот, кто узнаёт о них из отчётов, сидя в Москве.

eyJpdiI6ImRlek44cVpxbWZ2R2NTbmtONmVlMWc9PSIsInZhbHVlIjoieEEzMllzZGxFR1l1RWF1MXZob2g5cDJwUXRqUVVWNlQvc2ZGanMyQWh0WW4vaHlyY1cwY3Q2SHJmQXhIQU4zdmxFczZFWmhtbjVJSjRBUmFZQ2xjQlN1cm1EMkZoS2pWcjNIMlNtV3puWXZnei85M3pabU9yRlJkN080cmZYUUI3UkN1aXdRaUl4VVlNampCRFRlWGp1a1VkS1kwbnZmRVNwTDZtdjZzd0NXYjNtQjEyNnZoMHYvSWlyS2ljTWl3N21xaHZ3WG01RENNVFRBRDc4d0o3TlNkdWZyVWsyN3k2WVlJWjRjTXpBaW0xZFI1RGtRWk40eUFlQ1lJcU45RGlraFIwUExvQlViRUNmVk1hWkR4STJ2VnloU3dwdXlIWVkwSkp4Y2ZzNE5nTEZBdzBXRGt0WmVUS0lxWndCSXlTL0EzYjRUSjJVVU5OZTlPUzQrVm9IK0Z6dXk4b2hFMHhQL0lPd3NuUFZSMHNXWFVOWG1paEdsK2t1VU16d1B0WnhwMzdmUmg2U0dkWHBoYkNxNjFJQmJPdCtIdlpyMHYrTENjdUhTWUdZNFQ2bDVyekUzTkRCK2JDVjRLVlJCNyIsIm1hYyI6ImFjMTIxYWUwM2VjNjBlZGE1MjUyZWU2NTgxOWJhZTc4ZDZkZTQ5OGU3Y2YzNWZmYTExNTBjMDQ1ZGQ1MDQ0OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InRNdHBWVmN5VTJUd2RNSWcvZnJIZkE9PSIsInZhbHVlIjoiRGg2bU5wSHAvTU43VmV4alo1YTNiNk12dDBvK1RTN3kzZ3hqeUhEMVp2cGZrbVFKY2VGTEQrNUFlOWJGaXl1cVRlN09UYUVyUzYwSTc1bHVBc25yejlaWEhqUDIzeDJzWDh2MGRtN0pBditGR0prMVhSRU1MUnJYVlk2Vk83QjRFQUsrR0xSTlJtMUdqdWJQQTJkblBFdGo5ajVCYWxlMUI4OFRzUXdkcVhlTW4xU3NHenhhNGVjN01HY0w4ZlYzUkpSMDZjaExrVDZDZUVnbEtTcmxhRDZIUGJkYzlFUEZiaHE0NG9DQXVSdFVyWnZ3M3krSG8zM09qcnRSZCtZQVpmaE5yVTJZSmNYNFl6dXhvU2Q1S1A0WlovNzE4OUFJcUhtMTU4L0pKNE9SNkowSS9HdUdGSWpiUHR1aHdxcUJqMVB3MlBTbENNOEROK04ybVM4YW40RkZvZ2dia08wR2diRURWM2dJQmRKSmtXY0d3NVVyMkR0VHBuallwK2N4dS9va2VjRGw4TzFXbUIreW9mOGNTT0pCeEVzd1RPVGJlMDJYQjJaQVBxaHAvNXJtcU5vYXVDSXg5bHFZdWVKd0UrcGFYYStoYXJZcS9seXFoYytQQ2lSaEZUcEpQWTdnNkVHVUQrZE9UTjZ1dVpwcmxSR3JmNUllZ09EOEwxaGZ2L0pFNWY3UjJSeWp6dXRrV0VBaktBSjE3NTZuVUp3MU53QTlYd0h3cldNalBKaVZubFRYTkhlQkNuNnpEdG14S0RYcVpGZ3RCMEd5a2tvM0RWaHVPSFlxUE45ckpGb1FtTmwrZ0hBMXc3RERBdmhET3VsRFFHSE5ENUJjNHZtKyIsIm1hYyI6IjBiNWVjNWQ4MzMxMjMzNGVjM2E0YzY0NWMwOTUzNWQ4NTVlNThmNDUxZmVjY2JmOWMzOTNlZTdmYTQxNTM1OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
