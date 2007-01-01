Студенты калужского кампуса Бауманки прокачают профессиональные компетенции при поддержке T2

T2, российский оператор мобильной связи, и кампус Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны будут работать над развитием науки и образования в регионе, вместе с этим оператор поддержит проекты вуза по формированию у студентов профессиональных компетенций и поучаствует в программах для успешного карьерного старта молодежи.

Документ подписали директор калужского филиала T2 Татьяна Постнова и начальник управления образовательной политики КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Юрий Белов. Партнеры договорились проводить совместные лекции, мастер-классы, конференции, разборы бизнес-кейсов. Дополнительно оператор будет участвовать во внутренних проектах вуза по трудоустройству и карьерному развитию учащихся.

Важной частью партнерства станет создание практико-ориентированной среды, где студенты и аспиранты смогут развивать профессиональные компетенции. Эксперты T2 будут включаться в образовательный процесс, чтобы ребята укрепили навыки — в том числе в области IT, и изучили реальный опыт компании.

Отдельным направлением станет поддержка образовательных программ вуза. При участии оператора студенты будут разрабатывать проекты и цифровые решения для конкурса курсовых работ и научно-технических форумов. Авторы лучших кейсов получат именные стипендии оператора.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Партнерство с калужским кампусом Бауманки — часть нашей стратегии по развитию молодежной среды в регионе. Нам важно участвовать в развитии профессионалов, укреплять компетенции молодежи и делиться своим опытом, чтобы в дальнейшем ребята могли предложить полезные решения для родного города и области. Уже в ближайшее время поддержим конференции вуза, расскажем студентам о методах кибербезопасности, а ко дню открытых дверей вместе с кампусом подготовим специальную программу для абитуриентов. Активное участие экспертов T2 в образовательных проектах вуза поможет юношам и девушкам почувствовать себя частью IT-индустрии и еще на стадии обучения погрузиться в профессию».

Юрий Белов, начальник управления образовательной политики КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана:

« Мы рады видеть T2 в числе стратегических партнеров кампуса. Для наших студентов это возможность не просто получить знания, а сразу применить их в реальном секторе экономики. Интеграция экспертов оператора в образовательный процесс — это мост между теорией и реальными задачами индустрии. Наша цель — чтобы студенты выходили из вуза не просто выпускниками, а готовыми инженерами, способными уверенно стартовать в профессии и приносить пользу Калужской области.»