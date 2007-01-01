Общество

Калужская область вошла в число ключевых площадок первой в России Недели космоса

Дмитрий Ивьев
07.04, 08:05
0 56
В Калужской области, как и по всей стране, стартовала первая в истории России Неделя космоса. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, область стала одной из центральных площадок этого масштабного проекта.

Тематическая неделя приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина. В её рамках запланирован ряд научных и культурных мероприятий, при этом особый акцент сделан на просветительских программах для молодёжи.

Для жителей и гостей региона вновь организуют «Космические выходные». В программу вошли космические экскурсии и квесты, специальная программа Музея истории космонавтики, забег «Первый полёт» (в том числе с участием собак), первый в стране уличный спектакль с роботом-доставщиком, а также Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Мероприятия пройдут не только в Калуге, но и в других муниципалитетах области — Боровске, Обнинске, Тарусе.

eyJpdiI6IkhTZERDTzZCdWxJa293aHdKckhzNVE9PSIsInZhbHVlIjoiTnF6MjBLRHlsRWI4VEtsMm5UM1BOT1BRRjVJTUZkbTZxLzdqc3UxSXVMTFR4RFdHRkFkTFBSSEtBT1ZFRjVnMXBQdlZLbDlJVnhDMm5xYUJrTHVMYVJRM09uQVhiWHdtdEsvU283ekFzVDVqeWZ5UEZoNlFKVGJpV1dSMlNyRDgwRC9jalN6b0R4b1NPR1Jyc1ZDMDh1aGdJNlZVWmlhY2NUN1FCejZZRFNyejdTOFBHUFRMWEtrMEpLR0VLaEtmVW1zS0RwRHNTQ3NmQlNoWnB2MUhkbkdyNEJ0N25DdkZ6VzZBNnlyemp6bWJpYUYvUk9HTGsxakJEV1pLVVRMZUlpcmlzOFlTeXV0NGJxdms1YStlVENuMUlvVkk0ZmhjV0pheWJhSXBhdnYwM2xXZWtJcFBNRHVvTU0xaytXdEl6VGVZWUFBYXB0YVpMeGVDSmFQeXJ2RnBwNTVYWXdCOHBQWXEwcGJmUWltMlVHRWZzU0VCTDBpZk9WRXJ1R2Y0U01tRTRGVXFSdlU0WlMxMGJVUTVGaXF5VVJsV0VBRENjam9YUXliZFlZZDZ3MnhqVUJjSXVrOGxEMGtYMEczViIsIm1hYyI6ImRjM2UyMjk4NGQ4MGVkZjJiODQwNzgzNDhlMTI5M2Q3MTUxMWJiM2IyMGVhMDhjZGUzMTY4Mjk2YmNkN2E4NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImVGUUdKR3JCTlp4YzRyMThnVk94dGc9PSIsInZhbHVlIjoiNWJJZVRxSm5VVWxMNlZ2R2Qya2xoc1BCbXI0UmVmNGhpQ3JMakZRN2oyajYxaUtkeFRtSnhrQUt1cmNzQVA4WHoyT3ZYVEVYNWhEK0hvdGFuUHoybXJiY3EveDJvMzZrK3ZzMy9EUWNWeDh5a29renhMNnBHMGZDYVM1ZkltN2Z6ZlRWVXNVMnRpYll5dlJMdm92NE9oMURYSjUrQjJPNytaUDVLdTlmVnArcFhJWHRESHZidWorRFZBRVJJdHBRSXpudTNxS2c0K1RHenExZjBNZFYzOERRN0lpUU8rM0c0c0ZYbXM5YkJyV3FRWlM0d3BMUFUvMDJURkl5QXREeWk0V3JRUjV4MjVFZGFaLzErRFdoaWdMRWZMQmhwNFIwWGFWUDBHcWVxWmpyMndub0VoMVZ0UXNqYWdmOUJiQytLYjV5K21iTU5NSkFmalRXcU9ZcmNEZlVESVk1S1ZiQUp4aDdOZVdXcFhSdWlJeGNockFyVmErNGJJblFaWk1aNDhlSmJQSHVsSFVrd096anN6aWlpK3VhblFyUVJ0YmhTcHhrTWg1TVpFUTlrK2Z4NVNwQ1ptdnNhL1lyUWFpVkdlaWFuWmR2VzlLVkgvVXBuYnNvSGtYRlpHL2pwWnBkUTBnVGYybUp4ZmNRYVp4dm9halU1RWVuUjk5cmFnZU9CditnR29yUTFyc2hkYWxCNDAreTc0RmxVZUN6UjVXN09FekhXY0RQMGVlcUdDZ2tRVUtIYlA1M1BkblU0ZUNYQmJhSlVkeWZwbElWRWtsMm4yMFpIcHVFaXRPV1RzNzBoL0Q3eG9EZlZab1R4YnNTTkh3alplcWpuT2cwRGJacCIsIm1hYyI6IjIzNGRmNmFkNTZiZDE2MWRmMGY3OGZjNTkwNGEwZjgyNjhhYTJjMTdiZTQyZDRlOTViMWM5ZjY4ZWRjMjg4N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
