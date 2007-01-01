Калужская область вошла в число ключевых площадок первой в России Недели космоса

В Калужской области, как и по всей стране, стартовала первая в истории России Неделя космоса. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, область стала одной из центральных площадок этого масштабного проекта.

Тематическая неделя приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина. В её рамках запланирован ряд научных и культурных мероприятий, при этом особый акцент сделан на просветительских программах для молодёжи.

Для жителей и гостей региона вновь организуют «Космические выходные». В программу вошли космические экскурсии и квесты, специальная программа Музея истории космонавтики, забег «Первый полёт» (в том числе с участием собак), первый в стране уличный спектакль с роботом-доставщиком, а также Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Мероприятия пройдут не только в Калуге, но и в других муниципалитетах области — Боровске, Обнинске, Тарусе.