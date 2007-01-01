Молодым калужанам предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе видеоэссе

Национальный центр «Россия» продолжает принимать заявки на второй сезон конкурса видеоэссе «Мечты о будущем». Проект даёт возможность подросткам рассказать о своём представлении будущего через творчество, науку и современные технологии. Подать заявку на участие можно до 27 апреля, а готовые работы принимаются до 30 апреля.

К участию приглашаются команды из трёх человек. Конкурс разделён на две возрастные группы: 12–15 лет и 16–18 лет. На данный момент к проекту уже присоединились более тысячи участников со всей страны.

Командам предстоит снять видеоролик продолжительностью от одной до трёх минут на одну из четырёх тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня» или «Космос». При этом видео должно сочетать живые съёмки с участием всех членов команды и фрагменты, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Готовое видеоэссе нужно опубликовать на личной странице во «ВКонтакте», а ссылку на ролик — добавить в личном кабинете на сайте конкурса. После проверки модераторами работы поступят на оценку экспертам. В жюри войдут писатели-фантасты, специалисты по медиа, культуре, науке и ИИ-технологиям. Они будут обращать внимание на соответствие теме, качество видео и звука, оригинальность идеи, актёрскую игру, а также на то, насколько грамотно использованы инструменты искусственного интеллекта и есть ли в работе отсылки к фантастике — книгам, играм или фильмам.

Итоги конкурса подведут 7 июня на церемонии в Национальном центре «Россия». Победителей и призёров ждут ценные награды.

В первом сезоне конкурса в 2025 году участвовали 792 команды — около четырёх тысяч человек из 89 регионов России. В финал тогда вышли 20 работ. Организаторы надеются, что в этом году география и активность участников станут ещё шире.