Молодым калужанам предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе видеоэссе

Дмитрий Ивьев
07.04, 07:17
Национальный центр «Россия» продолжает принимать заявки на второй сезон конкурса видеоэссе «Мечты о будущем». Проект даёт возможность подросткам рассказать о своём представлении будущего через творчество, науку и современные технологии. Подать заявку на участие можно до 27 апреля, а готовые работы принимаются до 30 апреля.

К участию приглашаются команды из трёх человек. Конкурс разделён на две возрастные группы: 12–15 лет и 16–18 лет. На данный момент к проекту уже присоединились более тысячи участников со всей страны.

Командам предстоит снять видеоролик продолжительностью от одной до трёх минут на одну из четырёх тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня» или «Космос». При этом видео должно сочетать живые съёмки с участием всех членов команды и фрагменты, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Готовое видеоэссе нужно опубликовать на личной странице во «ВКонтакте», а ссылку на ролик — добавить в личном кабинете на сайте конкурса. После проверки модераторами работы поступят на оценку экспертам. В жюри войдут писатели-фантасты, специалисты по медиа, культуре, науке и ИИ-технологиям. Они будут обращать внимание на соответствие теме, качество видео и звука, оригинальность идеи, актёрскую игру, а также на то, насколько грамотно использованы инструменты искусственного интеллекта и есть ли в работе отсылки к фантастике — книгам, играм или фильмам.

Итоги конкурса подведут 7 июня на церемонии в Национальном центре «Россия». Победителей и призёров ждут ценные награды.

В первом сезоне конкурса в 2025 году участвовали 792 команды — около четырёх тысяч человек из 89 регионов России. В финал тогда вышли 20 работ. Организаторы надеются, что в этом году география и активность участников станут ещё шире.

eyJpdiI6IjZZSVNmYW1ZZDVGa1liMVRYaVdpQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiYlRrNjR2MFhIMDM0elpvMlVCYlhDL1g5dzNnZ0ZQa09xUFcwQThWVkhieHZoZXVQd1Y1UE4xakJ0eUNaODFoRVQ5aUtXckE4VityWGVUaEJjbzliWnRkalFjMHRVc2hNMklhTmpxQ0REOE1EM3RYQUVmZ0NIdmRzR1VHWEVNRWwyU1lCc2RLQlNXdkpiV2toZkI2eGJoZXEwYjl6dE5vUEVhbFI3K1JBOWprb1FveVJvdmxuQUttNkJsNW4wR1lGR2dYaVEzR0dMUkNvYUtIdEVWK1BQVDJYN1dxSXRXMjQyOHFiYm0wUmRxOVZWQys1UERYazN3ZjdjMzRXRVJoVXpHSDVHKzlRc29QWVVoN0RWWkFUQWk0bVNCZUh2Q0NHMi83S2ZpTTVOc1V0NnMwcHBXSGtEdFBaclBKYTJZUjFHQVlHb1hLQ1ZMTHkwWGN2RGtZWWxxZXFBRGZraTJRYXd0QUppQTQ1NzB3eG1MUDdwYklWRW9teXNvSXorWHRyL2UvZjhVNEpMbjViYi9KMUpCZTJhNE9FR3g5aTE2Qm9FTVZjZzRLVmVsTGdKeVIvVlZTYjV1TUtUK0FxY2dIViIsIm1hYyI6IjIxZTY4MDJhNzg3OWE2N2I4YTMwYjA0YmZkNjExYjE4MzA1MDdlZjE0YjEwZjhmYjZhNDhlZGJhMDQ1ZjM1YTciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjR3S1Q2M0ZCWHRTTG13M2owMDNlaEE9PSIsInZhbHVlIjoiTnBBOGtlbFNjdVRqMlRGV3YySWhVUWVlckpDczRZbFhJSFU1NWRSK1lCcndmaW5uMitlOE9rN3FuOGxEVE5WbkZvN2JvOUFOY3FSdnd6VTlIaE95UTc1UHA4WWZZdVdXWnZrNEsrZXpJK1RhZlhsWEZKeWtiaFdLWkUyNGdJaHpoNURkSy9zMTZtV0RLS3RkOEZqc0JrWllCZEEzeE55ZXVEaXFIRDFUaXZRSzNMMWUzYU1ia2pXczc5ZldJYzdscVlwd0pIY2VyTzQrWEp6bnkvUzNIMlA3VmhZdjJoTnlQNENvcEtoYU5ZZjV3U2VlS2JVTXJmV3V2L3MzSHh3cklBdUFHYzQwVzV3YXB1UWluM09NYnlJZWFkQU5LTEJlWmhIaWZTdVAyQWwvUTVMTTdoVC8ybjVxQUtKdWVJV1ZRVFM4RmpDaW55ejJNVjlUWHNUVHVmdG9Lc3FiUlhGYU9jTCtnUjRtbVJIbVFMRXo0ZXpaZHdOUHFmdDhYaE9ZdnltZFhQR2N3dUM3cFVJWldPMkRpNzlqczRCU1B4SUpCMzZ0ZnJ5K3JlRXBUM3A3WU9ZVngrOHhtbC9SMXcvUnN0VVpFL2I5cHBmZ1M3VEVZdG1lVjAwRlBJUHEzcGI4V2trcEZ0MXRPTldsalM0ZjM0dEhCU0hDNjdhVDdVemhMRnBCWC9BNUo3by9kWmdMVEl4cmdoRkFwc0ZSbkVMcVBSS0JCMFVxQ2FOb2dxY1VqOEJwaStaalJVRmlkM3NUd3IxUGJyMVp1OGJCM2pwY3lLS203dW5PalMxcDJGQWtrT2JBUzVvRmIyRGlvNGpPMWNjUFErUllsYm50Zm5MSyIsIm1hYyI6ImUzNjRhOGUyZDI2M2UyNGYzNjc4MGM2MDI2NmNjMDgzNWM0ODBiYzJhOGViMmZlOGZhOWRhNDQyMWZiYmFmMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
