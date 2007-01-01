Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужские офтальмологи в прямом эфире провели операцию по спасению зрения новорождённой из Курска
Общество

Калужские офтальмологи в прямом эфире провели операцию по спасению зрения новорождённой из Курска

Дмитрий Ивьев
07.04, 08:01
0 182
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Специалисты калужского филиала МНТК им. Фёдорова успешно выполнили уникальное хирургическое вмешательство, позволившее сохранить зрение недоношенной девочке из Курска. Операция транслировалась в режиме реального времени для многотысячной аудитории в рамках секции «живой хирургии», открывшей Всероссийский конгресс по современным технологиям лечения витреоретинальной патологии.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, пациентка родилась в Курске раньше срока, её масса при рождении составила чуть более килограмма. После выписки из перинатального центра ребёнка перевезли в Калугу, где местные хирурги провели высокоточную операцию, направленную на сохранение зрительных функций.

Владислав Шапша также отметил, что система ранней диагностики и своевременного оказания высокотехнологичной офтальмологической помощи недоношенным детям является уникальной разработкой калужских врачей. В городе проходят лечение маленькие пациенты со всей России, а местные специалисты регулярно делятся профессиональным опытом с зарубежными коллегами. Губернатор добавил, что за последние 20 лет в центре не было зафиксировано ни одного случая детской слепоты, что остаётся предметом особой гордости для коллектива.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+