Уровень воды в реках Калужской области уверенно пошёл вниз

По данным регионального МЧС на 6 апреля, реки Калужской области начали возвращаться в берега.

Фото: Михаил Тырин.

Ока в Калуге опустилась на 61 сантиметр и держится на отметке 383 сантиметра от нуля гидропоста. Протва у Спас-Загорья упала на 58 сантиметров — до 522. Угра у Товарково показала рекордное снижение: минус 71 сантиметр, теперь там 296. Жиздра в Козельске стала ниже на 18 сантиметров — 562.

Несмотря на спад, отрезанными остаются деревни Залужье в Тарусском округе и Афанасово в Малоярославецком округе. Также подтоплены садовые участки в Обнинске — СНТ «Электромонтажник», «Нептун», «Орбита-1», а также в Жуковском округе — СНТ «Птицевод-1», «Остров», «Полуостров» и «Весна». По прогнозам спасателей на 7 апреля, новых подтоплений не ожидается.