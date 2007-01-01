В Мещовском районе многодетной семье помогли восстановить права на выплаты

В понедельник, 6 апреля, прокуратура Мещовского района сообщила о восстановлении прав многодетной семьи на социальные выплаты.

По данным ведомства, в июне 2025 года мать четырёх детей обратилась в Социальный фонд Калужской области, чтобы получить пособие по рождению и воспитанию детей.

— Ей назначили ежемесячное пособие - по 50% от прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего ребёнка. При расчёте размера пособия неверно посчитали доход семьи, из-за этого женщина получила меньше денег, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура района потребовала отменить решение фонда и пересмотреть заявление женщины.

Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь пособие женщине выплачивают в полном размере - 100%. Также пересчитали ранее выплаченные суммы.