В Мещовском районе многодетной семье помогли восстановить права на выплаты
В понедельник, 6 апреля, прокуратура Мещовского района сообщила о восстановлении прав многодетной семьи на социальные выплаты.
По данным ведомства, в июне 2025 года мать четырёх детей обратилась в Социальный фонд Калужской области, чтобы получить пособие по рождению и воспитанию детей.
— Ей назначили ежемесячное пособие - по 50% от прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего ребёнка. При расчёте размера пособия неверно посчитали доход семьи, из-за этого женщина получила меньше денег, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура района потребовала отменить решение фонда и пересмотреть заявление женщины.
Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь пособие женщине выплачивают в полном размере - 100%. Также пересчитали ранее выплаченные суммы.
