В Калужской области объявили начало пожароопасного сезона

МЧС по Калужской области 6 апреля сообщило о начале пожароопасного сезона на территории региона.
Ольга Володина
06.04, 16:04
Соответствующее постановление было подписано 20 февраля этого года. В ведомстве уточнили, что лесопожарная обстановка остаётся в норме и находится под полным контролем.

Согласно данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, погодные условия в лесах 6 апреля распределились по двум классам пожарной опасности. Первый класс, означающий полное отсутствие пожарной опасности, установлен на территории 15 муниципалитетов: Ферзиковский, Перемышльский, Бабынинский, Малоярославецкий, Боровский, Жуковский, Медынский, Тарусский, Дзержинский, Сухиничский, Думиничский, Ульяновский и Козельский округа, а также Обнинск и Калуга.

Третий класс, соответствующий средней пожарной опасности, объявлен в 11 муниципальных образованиях: Жиздринский, Хвастовичский, Людиновский, Мосальский, Юхновский, Износковский, Мещовский, Спас-Деменский, Кировский, Барятинский муниципальные округа и Куйбышевский район.

eyJpdiI6IjFxME5Xbmp3b29JWW9FV3h5Yks4SGc9PSIsInZhbHVlIjoia0pyL1FEZ05VUzVrb3NGL1IxcHhjYXpOWTZucWdwTjJxcHcxVnlpVkFCSHMzRFJkVzRyYW1KUzVsWVpoWWl0VXkvcTdQTVEwanBCd21mVmJqT2dNWkNGL0NLQXJSNi9tSWlpRnBuWWxSWi9HSG5aTTNFWFZoUGR3RGQ1M3AvLzcxNmk2Q2hVSjB1THIyN2NzZTRoZ0l4STZvVTBIZzIyeWF6UGlhOHZKcjFNQWRJMjNWeGVod0I0a1d6bldMeCsxQUVoNERpaDBvUWZjNDlMWGtBWUIyKzFwTkQzVVpISHcxNE5LeGdjWGdBRFNLMXAwUCtWT1hpMVpBMzB3bkxnRit1SkhGQ0c3LzdtaFdhQWtldEhJK052MjI2aURiVDdKc0U2YmlBU0dFRVRtTURaWG5DUkk5MlhoNTJVUDdNOHlxblB4SEZUekdrMi8xWnV4d1RKMUJEa2czQjBxVG1CQy9HeFlZcGtKZG1tQ3BRWFM1SDJyTURCY2J4Rm9UZjdwbFhVRE93WHBiNXhlVTZETjhkNHQvNjdzWU5seGtWand6Zk1uMHJtS2xCbEg4emo2RG4zY3A4SkZONHhaekw1SSIsIm1hYyI6ImY0ZmQ2NTgwNGI2YTM2N2Y1NTY4ZjVhODA2MWIyYjVkNDRmZDMxNWFlMWYzZjAxYWFlNWVhZTM3YWMyYjU5MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkpLajlWWkxzV05qOTdvelMxM1U2S3c9PSIsInZhbHVlIjoiZGQxZUwrODI0M1FuS3dtUG1nSkI2d0w0YVJldjdSMzZ5VTZlSWNDc2ZpdFlEdDNhU1hzVGpCSUZHOHduNHE5WXB3VW1xWWpjdVJ5elBvWWJ1d1dueWowc2hQWmI4MzZxODlWWHErVUZMMHV4SEp2Q1I3QytkZENXVmwzUGQrdStDKzVkZTEwNUljbHpqb2VUa1NzdENEdG91aEpZbEZFNHdPSVVnM1VEekdFcnRJY0xvczNDbEpRSnRQSEJvT000blNLQmxsbm5peTJVb1hDUCsrWWxjdGo0cEpxVzJlRzVEb3RXcjFIUmxKUVlJaklERzBSb2xlaHJQNjhVQVhNcDJKTlhpY28vWnJoRmJtZGJqUHJTZGVSZ1Q5b1ZRSWwrbWRXa0l6K3JQaGRQNDBWaEVyY0VxOFkrQjBYS3lGMGd3L3huWk1oMXVzdGY5amVjakRIdGJmaFkwUWVvQzdQOTFLM2JMWDh2L0xRUEJSdnYyd09pVHErYUJFbkJRZHRIWDVQanR3bUs4K0hGVzhHV29iVjRBSDFYQW9xL1dzMDlCMHFTNnJGVGRpa3d2WUlBMXJBajM2Vk5NVkRmTmErWWd5b0Nqa2N1OVdQeVYxdmMrK1l1cVJvbTJkQW5WVUhCdjNrQnFoRlBWU0wwdGNaWGxXeGxpZU15b3hpT3h0ZVpTRXdwRXVMeUw3dFEzeEtiYTlWT1pqSWxTTmpKNDQzb0E0aUd3enpwMHZxdWVwUXVEZDQ0RlhoNmJ6MkNTNFdMV0x6QnVhU05OL2daS25obiszVitIYUJGV2VFOHdZRE9SSThiWFdRd3VkdFRsL0VEOG5Ld1hZR01qZUMzOEhPRSIsIm1hYyI6Ijk4ZDdjNGExNGQxZjVkYmFkOTI2ZjI3OGNkOTU4YTQ3YmYwMGE1YTk0M2M0ZDExNzc3MDBiNjljMjQ2N2NiZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
