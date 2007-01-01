В Калужской области объявили начало пожароопасного сезона

МЧС по Калужской области 6 апреля сообщило о начале пожароопасного сезона на территории региона.

Соответствующее постановление было подписано 20 февраля этого года. В ведомстве уточнили, что лесопожарная обстановка остаётся в норме и находится под полным контролем.

Согласно данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, погодные условия в лесах 6 апреля распределились по двум классам пожарной опасности. Первый класс, означающий полное отсутствие пожарной опасности, установлен на территории 15 муниципалитетов: Ферзиковский, Перемышльский, Бабынинский, Малоярославецкий, Боровский, Жуковский, Медынский, Тарусский, Дзержинский, Сухиничский, Думиничский, Ульяновский и Козельский округа, а также Обнинск и Калуга.

Третий класс, соответствующий средней пожарной опасности, объявлен в 11 муниципальных образованиях: Жиздринский, Хвастовичский, Людиновский, Мосальский, Юхновский, Износковский, Мещовский, Спас-Деменский, Кировский, Барятинский муниципальные округа и Куйбышевский район.