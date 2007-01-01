Калужские автомобилисты получили 4 808 штрафов за игнорирование ремней безопасности

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Калужской области 6 апреля сообщили статистику административных взысканий.

Они проанализировали данные за первые два месяца 2026 года: за этот период вынесено 4 808 постановлений. Все они касаются одного нарушения — игнорирования ремней безопасности.

В ведомстве перечисляют причины, по которым стоит пристёгиваться каждый раз, когда садишься в машину. Главный аргумент — безопасность: при аварии ремень удерживает человека на месте, не давая ему удариться о руль, панель или стойку. Кроме того, в случае резкого торможения или манёвра он гасит инерцию тела, распределяя нагрузку.

Ещё один важный момент касается финансов и ответственности. Соблюдение правил автоматически избавляет от штрафов. А для водителя действует дополнительное требование: он отвечает за каждого пассажира в салоне.