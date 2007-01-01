Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской спецбиблиотеке представили поделки воспитанников Кировской школы-интерната
В Калужской спецбиблиотеке представили поделки воспитанников Кировской школы-интерната

Владимир Андреев
06.04, 15:50
0 330
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской областной библиотеке для слепых открылась экспозиция, авторами которой стали ученики школы-интерната из Кировского округа.

Учреждение культуры давно сотрудничает с 14 коррекционными школами региона, сообщили в Министерстве культуры и туризма Калужской области.

Все экспонаты ребята изготовили своими руками. Среди представленных работ — народные платья и костюмы.

Как отметили в ведомстве, в каждое изделие школьники вложили искреннюю любовь к национальным традициям. Помогали талантливым детям руководитель учебного заведения и учитель труда.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+