В Калужской спецбиблиотеке представили поделки воспитанников Кировской школы-интерната
В Калужской областной библиотеке для слепых открылась экспозиция, авторами которой стали ученики школы-интерната из Кировского округа.
Учреждение культуры давно сотрудничает с 14 коррекционными школами региона, сообщили в Министерстве культуры и туризма Калужской области.
Все экспонаты ребята изготовили своими руками. Среди представленных работ — народные платья и костюмы.
Как отметили в ведомстве, в каждое изделие школьники вложили искреннюю любовь к национальным традициям. Помогали талантливым детям руководитель учебного заведения и учитель труда.
