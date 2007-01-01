В Калужской спецбиблиотеке представили поделки воспитанников Кировской школы-интерната

В Калужской областной библиотеке для слепых открылась экспозиция, авторами которой стали ученики школы-интерната из Кировского округа.

Учреждение культуры давно сотрудничает с 14 коррекционными школами региона, сообщили в Министерстве культуры и туризма Калужской области.

Все экспонаты ребята изготовили своими руками. Среди представленных работ — народные платья и костюмы.

Как отметили в ведомстве, в каждое изделие школьники вложили искреннюю любовь к национальным традициям. Помогали талантливым детям руководитель учебного заведения и учитель труда.