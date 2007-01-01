Калужская команда взяла серебро на всероссийском хакатоне по нейроконтенту

В Калининграде завершился финал «Первого кубка нейроконтента» — соревнования, организованного в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Команда из Калужской области под названием «Авангард» завоевала второе место, сообщил губернатор Владислав Шапша.

За победу сражались 19 коллективов из разных регионов страны. За три часа калужане с помощью нейросетей полностью создали видеоролик, посвященный 80-летию Калининградской области — от идеи до финального монтажа. Жюри высоко оценило компетенции команды в сфере искусственного интеллекта.

Глава региона поздравил «Авангард» с достойным результатом и особо отметил, что созданный специалистами ролик получился трогательным и душевным.

— Это лишний раз доказывает: ИИ — лишь инструмент в руках человека, а окончательные решения всегда принимают люди, — подчеркнул Шапша.

Губернатор также напомнил, что президент Владимир Путин поручил разработать национальный план внедрения искусственного интеллекта, который сегодня является одним из ключевых условий технологического лидерства страны.