Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Делегация из Мордовии перенимала калужский опыт в агросфере
Общество

Делегация из Мордовии перенимала калужский опыт в агросфере

Владимир Андреев
06.04, 15:00
0 500
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Три дня специалисты сельского хозяйства Калужской области делились наработками с коллегами из Мордовии.

Как рассказали в понедельник, 6 апреля, в региональном Минсельхозе, гости посетили семь ведущих агропредприятий, чтобы увидеть внедрение современных технологий — от выпуска органической продукции до агротуризма.

В программу визита вошло знакомство с секретами сыроделия и производства сидра, уникальной практикой выращивания коров джерсейской породы, разведением форели в родниковой воде. Также делегация осмотрела страусиную ферму и образовательно-туристический кластер при молокозаводе.

В ответ представители Мордовии, признанного лидера в области здорового питания, рассказали о своих достижениях. Именно эта республика первой в стране внедрила стандарт органического питания в социальных учреждениях. Молоко высочайшего качества в детских садах и органическая гречка в школах — тот уровень, к которому стремится и агропромышленный комплекс Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
0%
20%
60%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+