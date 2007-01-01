Делегация из Мордовии перенимала калужский опыт в агросфере
Три дня специалисты сельского хозяйства Калужской области делились наработками с коллегами из Мордовии.
Как рассказали в понедельник, 6 апреля, в региональном Минсельхозе, гости посетили семь ведущих агропредприятий, чтобы увидеть внедрение современных технологий — от выпуска органической продукции до агротуризма.
В программу визита вошло знакомство с секретами сыроделия и производства сидра, уникальной практикой выращивания коров джерсейской породы, разведением форели в родниковой воде. Также делегация осмотрела страусиную ферму и образовательно-туристический кластер при молокозаводе.
В ответ представители Мордовии, признанного лидера в области здорового питания, рассказали о своих достижениях. Именно эта республика первой в стране внедрила стандарт органического питания в социальных учреждениях. Молоко высочайшего качества в детских садах и органическая гречка в школах — тот уровень, к которому стремится и агропромышленный комплекс Калужской области.
