В Жиздринском районе подростку выплатили 60 тысяч рублей за укус собаки
В понедельник, 6 апреля, прокуратура Жиздринского района сообщила о взыскании компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка.
По данным ведомства, на него набросилась безнадзорная собака и укусила за ногу. Несовершеннолетний получил две рваные раны. В больнице ему оказали помощь.
Прокуратура района потребовала выплатить подростку компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.
Администрация выплатила деньги.
