В Жиздринском районе подростку выплатили 60 тысяч рублей за укус собаки

В понедельник, 6 апреля, прокуратура Жиздринского района сообщила о взыскании компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка.

По данным ведомства, на него набросилась безнадзорная собака и укусила за ногу. Несовершеннолетний получил две рваные раны. В больнице ему оказали помощь.

Прокуратура района потребовала выплатить подростку компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

Администрация выплатила деньги.