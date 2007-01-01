В Жиздринском районе подростку выплатили 60 тысяч рублей за укус собаки

Евгения Родионова
06.04, 13:45
В понедельник, 6 апреля, прокуратура Жиздринского района сообщила о взыскании компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка.

По данным ведомства, на него набросилась безнадзорная собака и укусила за ногу. Несовершеннолетний получил две рваные раны. В больнице ему оказали помощь.

Прокуратура района потребовала выплатить подростку компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

Администрация выплатила деньги.

eyJpdiI6Im9CMlNVNllUaVE0UG4rOXRHOTMySkE9PSIsInZhbHVlIjoicWRSLzlZZUQxRHlIdXhHMDhuVmJwSWRSM1pmQjhCcGg0c2wvL0dTcGNRS0psQ2YzZkpHWXV2dDh1am01TkRzNjR5blNzSFlnRkpSbmk4VFJxYi85NTRFdVF4SnRpazNhbEdTMGUyK09LZXdqR2xkYVlUU1Jmcis5VDVZdHpqdnpQbmdHRmlyWVBSV3ZKazByai8wUTB2UXFSMmJlUVU1cU9WQjIvWEM4cVJETDBmbkFvVVBnQnYzZUdid1VGOW9GbzNSdUZuMjkyUzZJYWdzbnEvdHFaOTg5dElyMVNVS0l4OUdQQ1lUczBTYXFWbnBUTzJmUVc5S1o0Nlc1SGllc1A2cTFvUUNxdnlUTUpreWl1cGZNd2ttTjU2YjNyNzJGRzZHK1BwaFhKOG1rcWV3d3FnQmpSdkpyZ2lzMHRnYzJUVFdlRll3RnlMM2x6dWx2MTlMNWxqUElGTDVTdEdBQ1BTZjZGUGlyNmVHdjVtdWs3Z2REYml0eDlBUmVFcjV4SWFIWm9yQ28yR2hUQlEveXRHSlovZE5KbUlOcXJKbm9IbCt6eXJsM1dsbGF2Yk44Nk1KTEhpYUZMK1NiMHd1ZSIsIm1hYyI6IjQwYTA4OTQxNzE0NmI0ZWFlZjcxOTY4YTIwZTQzOTNjODlkNTYyZmVjYWM2NmFlMDE2ZTg1YzhjMzM2OTUxNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkNta29JOVpNaXJHaG1qemllOGZIWkE9PSIsInZhbHVlIjoiRjBXeHJNSktrRFI2VUNoaFhVa0tHN0NqSmo0RUMwbHpSVUxmYzN3cXVhWENYM290L0xCZ0cxMkV4dEUxMUxsZXZzTis3enNhbTlCYW00cmFkaWFad1RxOW96WkVHSGVmMEx5ejBMVU4zMko3aUFHZlRqRG5jWUtsRzQ2ckpESXhvUkxESTBRSGVrbXlDdFVxUU5oRzlxZUlySWtKdGUya0g4N1RQR3VHNnZ6Z1VhTnV6a1RuaUE2eC9JamVFSEt3dUVVTHlHRGdrTXkwTHJCL3ZPWG1sbjYweEJZYUl3ZnpEV0R0S0dNQTBNclYzNFErUGptaUV5WU9zYVpPUnFpME15clVkSlNRbUlPMnV4Y0FsOWxVSGVrODFyWTJmNzNlRW85RDEvMnhYdlR5VG9rR0diZW84V3JpaGFtOWFYd0xWSWpwL1NkWTVTZ0dVSlRVNFkxRmd1UEsyQlVTUlYxdFZoWWF4UlNzelJVS3hBMU94K0pBWWtGbEkvSkRnNVBjdTlxalRZS2xpd2c5cW51cFQvS1E1SDhJcU8rWUpsM3YwMCtnTG5aNUJMeUZuTUdTTTJ3ZzdFaUt4QU14TktuajU5VUZJWHdsYnFpRnFjeUxXeGdqVVdzQXE2d3BiUTh3dnU3bW1nQlg3MTFBd1lGQVhUZEZURlhOTng3RXJsVENvaVJ6SnZROHdTdE94TGk1bzR6ZnQ2bDl3VDcyTmFHMThUTmNibXFpbjBBa1BreXdCYVRSSElUMUU2YVZnU0d6M0hNRVZJS1NvTkJ3K01hazlCMjVXRWd1WkpodjlsMDE1S1d5MHFpRUUydThCWVN3WWZZRTRNY2x0YUtOclNFSSIsIm1hYyI6ImJiODhkOTFhMDBhYjU1YTdlYzkxYzcyNDUxYjE4ODRiMjFjMzhiNzExM2UwMDQxNDIwMmZiNjRhMDNlYTJiYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
