Калужская область подвела итоги первой недели месячника чистоты
Старт месячника благоустройства, объявленный 30 марта, ознаменовался массовой уборкой территорий.
Как сообщили в понедельник, 6 апреля, в региональном Минстрое, за первые семь дней жители разных муниципалитетов организовали 111 субботников.
В наведении порядка приняли участие более полутора тысяч человек. Самую высокую активность проявили три территории: областной центр (32 уборочных мероприятия), Козельский округ (31) и Людиновский округ (14).
Параллельно с этим коммунальные службы и волонтеры ликвидировали 105 несанкционированных свалок. Также в регионе активно занимаются озеленением — высадкой деревьев и кустарников.
