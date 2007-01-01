Калужская область подвела итоги первой недели месячника чистоты

Владимир Андреев
06.04, 14:30
1 595
Старт месячника благоустройства, объявленный 30 марта, ознаменовался массовой уборкой территорий.

Как сообщили в понедельник, 6 апреля, в региональном Минстрое, за первые семь дней жители разных муниципалитетов организовали 111 субботников.

В наведении порядка приняли участие более полутора тысяч человек. Самую высокую активность проявили три территории: областной центр (32 уборочных мероприятия), Козельский округ (31) и Людиновский округ (14).

Параллельно с этим коммунальные службы и волонтеры ликвидировали 105 несанкционированных свалок. Также в регионе активно занимаются озеленением — высадкой деревьев и кустарников.

