Калужане подали более двух тысяч инициатив в новую версию народной программы

В регионе продолжается сбор предложений от граждан в программный документ партии «Единая Россия», рассчитанный до 2030 года.

Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Владислав Шапша, количество поступивших наказов уже перевалило за две тысячи.

Губернатор напомнил, что запросы на строительство и ремонт учебных заведений традиционно входят в число самых частых обращений жителей. Примером выполнения таких задач стало открытие современной школы в селе Лопатино Тарусского района в прошлом году — объект сдавали в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. Помимо этого, капитальный ремонт провели в 16 школах по всему региону.

Шапша лично контролирует ход работ во время поездок по области. Кроме того, за объектами следят активисты партии с помощью механизма «партийный десант». На данный момент ремонт стартовал в школе №1 в Кирове и в школе №3 в Козельске.

За пять предыдущих лет действия народной программы в Калужской области исполнили 97% данных ранее обещаний. Сейчас сбор наказов на следующий период продолжается, и, по словам главы региона, их число уже приближается к двум тысячам.