Калужские аграрии готовятся к посевной: помощь региона и дроны для полей
Губернатор Владислав Шапша сообщил о мерах поддержки сельхозпроизводителей региона в преддверии весенних полевых работ.
Власти помогают аграриям, чтобы работы прошли качественно и в срок.
В текущем сезоне к обработке посевов приступит отряд беспилотных летательных аппаратов. Посевные площади уже увеличены, и дополнительно вводится в оборот еще 20 тысяч гектаров пашни.
По данным специалистов, озимые культуры хорошо перенесли суровые условия минувшей зимы. На данный момент засыпано 94% семян яровых культур, а остальные будут завезены непосредственно перед посевом.
В хозяйствах агропромышленного комплекса региона насчитывается 3 160 единиц сельхозтехники, из которых 92% уже подготовлены к посевной кампании. Калужская машинно-технологическая станция завершает обновление техники.
Губернатор подчеркнул, что предприятия АПК должны быть обеспечены всем необходимым — топливом, удобрениями и средствами защиты растений. Пятая часть всех затрат на проведение посевной составит средства субсидий.
В прошлом году агропромышленный комплекс региона вновь показал хорошие результаты, и власти рассчитывают на дальнейший рост.
