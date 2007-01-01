Калужские аграрии готовятся к посевной: помощь региона и дроны для полей

Губернатор Владислав Шапша сообщил о мерах поддержки сельхозпроизводителей региона в преддверии весенних полевых работ.

Власти помогают аграриям, чтобы работы прошли качественно и в срок.

В текущем сезоне к обработке посевов приступит отряд беспилотных летательных аппаратов. Посевные площади уже увеличены, и дополнительно вводится в оборот еще 20 тысяч гектаров пашни.

По данным специалистов, озимые культуры хорошо перенесли суровые условия минувшей зимы. На данный момент засыпано 94% семян яровых культур, а остальные будут завезены непосредственно перед посевом.

В хозяйствах агропромышленного комплекса региона насчитывается 3 160 единиц сельхозтехники, из которых 92% уже подготовлены к посевной кампании. Калужская машинно-технологическая станция завершает обновление техники.

Губернатор подчеркнул, что предприятия АПК должны быть обеспечены всем необходимым — топливом, удобрениями и средствами защиты растений. Пятая часть всех затрат на проведение посевной составит средства субсидий.

В прошлом году агропромышленный комплекс региона вновь показал хорошие результаты, и власти рассчитывают на дальнейший рост.