Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Новость дня Общество

Потерявший зрение после ранения десантник стал чемпионом России по пауэрлифтингу

Владимир Андреев
06.04, 12:50
0 398
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Участник СВО Анатолий Девушкин завоевал золото на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения.

Соревнования прошли во Владимирской области, где он победил в весовой категории свыше 125 кг, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Будучи десантником и снайпером, Девушкин получил тяжелое ранение в зоне спецоперации, из-за которого почти полностью потерял зрение. Пройти реабилитацию и начать заниматься спортом ему помог калужский филиал фонда «Защитники Отечества».

— Настоящий пример силы духа, — подчеркнул глава региона.

Фонд был создан по указу президента три года назад. Как отметила председатель фонда Анна Цивилёва, за это время удалось выстроить комплексную систему поддержки ветеранов СВО и их семей. В калужском филиале с момента открытия поступило более 25 тысяч обращений, решено 96% вопросов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+