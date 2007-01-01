Калужская область и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве
В ходе визита в Абхазию губернатор Калужской области Владислав Шапша и премьер-министр республики Владимир Делба заключили меморандум о взаимопонимании между правительствами двух регионов.
Документ закрепляет готовность сторон развивать партнерство.
- Нацелены на совместные мероприятия, поддержку деловых контактов и установление взаимовыгодных связей во всех сферах. Дальше — практическая реализация договоренностей, — заявил Шапша.
В завершение поездки глава региона дал интервью местному телеканалу и поблагодарил абхазскую сторону за теплый прием.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь