Калужская область и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве

В ходе визита в Абхазию губернатор Калужской области Владислав Шапша и премьер-министр республики Владимир Делба заключили меморандум о взаимопонимании между правительствами двух регионов.

Документ закрепляет готовность сторон развивать партнерство.

- Нацелены на совместные мероприятия, поддержку деловых контактов и установление взаимовыгодных связей во всех сферах. Дальше — практическая реализация договоренностей, — заявил Шапша.

В завершение поездки глава региона дал интервью местному телеканалу и поблагодарил абхазскую сторону за теплый прием.