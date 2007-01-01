В Калужской области туризм принес в бюджет в четыре раза больше налогов

За последние два года поступления от туристической отрасли в регионе выросли вчетверо.

Как сообщил в понедельник, 6 апреля, губернатор Владислав Шапша, в прошлом году область приняла более 4 миллионов гостей.

Власти региона активно поддерживают бизнес, помогая строить новую инфраструктуру и создавать точки притяжения для путешественников. Сейчас в области реализуется 53 инвестиционных проекта в сфере туризма.

Один из свежих примеров — водный комплекс с аквапарком в одном из парк-отелей который откроется на днях. Инвестор получил на его строительство 770 млн рублей по программе льготного кредитования. Это больше трети от общей стоимости объекта.