Жители трёх СНТ и двух деревень под Калугой останутся без электричества
Жители трёх СНТ и двух деревень под Калугой останутся без электричества

Калужские энергетики предупредили горожан о плановых ремонтных работах.
Ольга Володина
06.04, 11:52
Они сообщили, что 7 апреля подачу электроэнергии временно приостановят на нескольких участках.

Первое отключение запланировано с 8:00 до 17:00. Без света останутся садоводческие товарищества «Ока», «Аккорд» и «Водник», а также деревни Пучково, Тинино и Георгиевское.

С 9:00 до 17:00 света не будет в домах на Песчаном переулке (дома 3–19 и 4–20), Стекольном переулке (дома 20 и 21) и улице Чапаева (дома 27–47 и 78–108).

Специалисты рекомендуют заранее зарядить гаджеты и отключить из розеток электроприборы.

