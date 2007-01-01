Жители трёх СНТ и двух деревень под Калугой останутся без электричества
Калужские энергетики предупредили горожан о плановых ремонтных работах.
Они сообщили, что 7 апреля подачу электроэнергии временно приостановят на нескольких участках.
Первое отключение запланировано с 8:00 до 17:00. Без света останутся садоводческие товарищества «Ока», «Аккорд» и «Водник», а также деревни Пучково, Тинино и Георгиевское.
С 9:00 до 17:00 света не будет в домах на Песчаном переулке (дома 3–19 и 4–20), Стекольном переулке (дома 20 и 21) и улице Чапаева (дома 27–47 и 78–108).
Специалисты рекомендуют заранее зарядить гаджеты и отключить из розеток электроприборы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь