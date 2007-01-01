Марафон здоровья: калужане смогут задать вопросы разным врачам
Дорогие калужане! Не упустите уникальную возможность пообщаться с экспертами в области здравоохранения! 7 апреля в честь Всемирного Дня здоровья мы запускаем традиционный Марафон прямых линий с медицинскими специалистами.
В течение всего дня у вас будет возможность задать вопросы и получить советы по самым актуальным темам.
Следите за марафоном во «ВКонтакте» и будьте на связи! Свои вопросы уже можно оставлять под этой новостью или написать в чате во время прямого эфира. Кроме того, вы можете пообщаться с участниками Марафона по телефону (4842) 79-04-54.
Публикуем расписание прямых линий «Марафона здоровья» 7 апреля:
- 11:00-11:40 Калужский областной онкологический диспансер. Врач-онкогинеколог Сенотрусов Александр Александрович и врач-онкогинеколог Тороп Марина Анатольевна
- 12:00 - 12:40 Медицинский центр «МедикПро». Врач эндокринолог Шабанова Наталия Николаевна
- 14:00 – 14:40 Калужская областная стоматологическая поликлиника. Заместитель главного врача Ирина Петровна Белова и заведующая отделением общей практики Вера Владимировна Цуканова
