Марафон здоровья: калужане смогут задать вопросы разным врачам

Дорогие калужане! Не упустите уникальную возможность пообщаться с экспертами в области здравоохранения! 7 апреля в честь Всемирного Дня здоровья мы запускаем традиционный Марафон прямых линий с медицинскими специалистами.

В течение всего дня у вас будет возможность задать вопросы и получить советы по самым актуальным темам.

Следите за марафоном во «ВКонтакте» и будьте на связи! Свои вопросы уже можно оставлять под этой новостью или написать в чате во время прямого эфира. Кроме того, вы можете пообщаться с участниками Марафона по телефону (4842) 79-04-54.

Публикуем расписание прямых линий «Марафона здоровья» 7 апреля:

11:00-11:40 Калужский областной онкологический диспансер . Врач-онкогинеколог Сенотрусов Александр Александрович и врач-онкогинеколог Тороп Марина Анатольевна

12:00 - 12:40 Медицинский центр «МедикПро» . Врач эндокринолог Шабанова Наталия Николаевна

. Врач эндокринолог Шабанова Наталия Николаевна 14:00 – 14:40 Калужская областная стоматологическая поликлиника. Заместитель главного врача Ирина Петровна Белова и заведующая отделением общей практики Вера Владимировна Цуканова

