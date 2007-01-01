В Медынском районе восстановили права участника СВО
В понедельник, 6 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о восстановлении права участника специальной военной операции на получение единовременной выплаты.
По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина получил ранение при выполнении боевых задач в зоне проведении СВО.
— У военнослужащего отсутствовали документы, подтверждающие факт постоянного или преимущественного проживания на территории Калужской области. Из-за этого ему отказали в выплате, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района изучила ситуацию и потребовала установить факт проживания бойца на территории региона.
Суд встал на сторону заявителя. Теперь вопрос с выплатой на контроле у прокуратуры.
