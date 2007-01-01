Вода в реках Калужской области пошла на спад

Четвёртого апреля спасатели зафиксировали спад воды на реках Калужской области.
Ольга Володина
04.04, 18:20
За сутки Ока в Калуге опустилась на 17 сантиметров и держится на отметке 484 сантиметра от нуля гидропоста. Протва у Спас-Загорья упала на 13 сантиметров - до 643. Угра у Товарково потеряла сразу 41 сантиметр, показав 451. Жиздра в Козельске стала ниже на 15 сантиметров - до 600.

Однако паводок всё ещё отрезает четыре деревни в трёх округах: Аграфенино и Павлово в Боровском, Залужье в Тарусском и Афанасово в Малоярославецком.

Подтоплены участки в обнинских СНТ «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита-1», в Полотняном Заводе на улице Бумажной (14 участков), в Ольховке (4 участка), а также в Жуковском округе в СНТ «Птицевод-1», «Остров», «Полуостров» и «Весна».

По прогнозам спасателей на 5 апреля, новых подтоплений не ожидается.

eyJpdiI6ImhSa0oybTNUQ0pMV3lHcStPV1hMQlE9PSIsInZhbHVlIjoiVkx6MGZTaTVDSTB2SFpvR1dlMDkwWHVHUEdSWWhlT01PNDNRZEV3M2pCT3J2eXl4N2kwdWFMa0ZaeEJWY3EwRlNXK3NQRjdvZjNpTmcrZzZEaFQrWndYa0Q4UHVTYkx4WVBJZGo1dWJJZkhEbTdjVy9uQnV4U0dnUHdBTzJ4V3ExSlZTMk5IUWlldmJMcUYvM3U2U3lpenlsRnJ0QzZmODljOU03Wk5Ealp5NXFzeG5KaGhFR2dzMGo0eG9RSHprNy9ZNjhyV1A5K04xTHhVVXYyZHhncTZQSEQzRytOcnArWTFVYnV5UjUxdVJIYm13TFRMQldIM1R2UGhVODlzUTF4ait1MzErVnZDNmdqQnpXWHYxMFNZU043ejNvOWppcTgzdmIzbVBiMnI0UmRwemlrWVF3UHQ5Y3pNQlZ4NkVheE96MjdEcXo0YWlvd3hjSlcyblU2Q1JPMWRpdE1MaFkvalJUa1NlZDNmNEdTbnhuUHBlY3Z5L045NFVjTmQ2dDBnZXZmWmNib0JjeWsxTVJGMmlIb0RZVFdkbFdXN2UvWExrcmhNanloY3ZqSmxoemhiUG0vMzVaNzVHb1NtUyIsIm1hYyI6IjY3YzM4MjY4ZjFjZDgxNzhkYzYwZjAwNDljOTgxZTQ4YjYzYTg0ZmEwOTZkNjBhOTE2ZGQ1NzE4YmM4MTA4MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik05Vi9BKzd1VFJIQVlyK3BUbklUMXc9PSIsInZhbHVlIjoiVCtZSTVRZVR6cW4zcEZQaFJ0SDRCQnRFVG5FemM5K0N2aHl2Y0JVR2p2R3cyeHFrVnRRRURpMVlXNW0wUkRTUVlxWUkrWjBZTW9Wa29OVjJEeFdNenRJSHVlVS9zdEROeFNJSlpqcWtsQ0VHQVhaUTVTSXJrTWg3MFBXWkZKVHVtYUJ1NmVickZQVFBxanhkNHlvZlI4WC9qMjRnKzh5MkpPdG1WUHFvTlVTTlRBdDFXbS9Qb0MvaFNyL2lGWk04Z2tvbUxydmJLM1puTkVlZ01EM3VoblJSOHlqMEpsRk9lU013VjVFeDkxWCtFWVpMSTRiT2pYNm1DQXlyU2VCNHFzbHFRaytibFhaM0dDV3ZQZzUyWitOa3NEKzJEWkhBbGtJdVk5VGVFbGRVSFpwQnEvQXVtcDllZUVZbzIydE42dzhkYWhBOEFZRkx0QUxIWjAzVFpIS1oyOGpVdVJQN3JYQ3oxaXJuMnpiVkdyaWRjbU1mWFJOSWxZWjVVNjNDU1AzcUFrejl6dHg2T3ZmOHBCbkl2Rjl1YlU5R2VNZzRBUFpMQTdaNXVVSUhKOEs3bXY0czJBL0VndURtbU9jaUJSRW9rS2xDSU9uZUp0Q3FKL0xTd3B5SWJ1V1ViR2pOdU1hdEY1Z2JmZmhxS2lQSGx1enM0SEFhSXU4cmxOaitETndJUmN5WEdRa0MzMUk1UWJJRGdpcVJLcHNzc25tOWxyWEFLa2tXc0g2aUgwZTRZTUNQdFNadDVydkJobXUxOFE4STBIeGZEajZRWVlnRXg1OVdXbXBDcWtaOGtFd3BLZ2svbVJhVDFMYlB0NUtWQUIxL1FDQS91VjZUdDNMUyIsIm1hYyI6ImY3YTMwMTY2NzczZDBkYmM1MjAyNmJhNWE0Y2YxNjYwNDg0ZTg5NGNiZGUzNzBkMmJlOTc1ZmRlOWQ0MWZiNjciLCJ0YWciOiIifQ==
