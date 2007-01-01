Вода в реках Калужской области пошла на спад

Четвёртого апреля спасатели зафиксировали спад воды на реках Калужской области.

За сутки Ока в Калуге опустилась на 17 сантиметров и держится на отметке 484 сантиметра от нуля гидропоста. Протва у Спас-Загорья упала на 13 сантиметров - до 643. Угра у Товарково потеряла сразу 41 сантиметр, показав 451. Жиздра в Козельске стала ниже на 15 сантиметров - до 600.

Однако паводок всё ещё отрезает четыре деревни в трёх округах: Аграфенино и Павлово в Боровском, Залужье в Тарусском и Афанасово в Малоярославецком.

Подтоплены участки в обнинских СНТ «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита-1», в Полотняном Заводе на улице Бумажной (14 участков), в Ольховке (4 участка), а также в Жуковском округе в СНТ «Птицевод-1», «Остров», «Полуостров» и «Весна».

По прогнозам спасателей на 5 апреля, новых подтоплений не ожидается.