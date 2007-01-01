В Калужской области запланирован ремонт двух мостов и путепровода

В региональном министерстве транспорта 4 апреля сообщили о планах на этот год.

В Калужской области приведут в порядок три крупных объекта.

Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отремонтируют два моста и один путепровод. Их общая протяжённость — 127 метров.

В Барятинском округе у деревни Асмолово капитально отремонтируют мост через реку Неручь. Закончить обещают в следующем году. Также обновят мост через Ракитню в Кировском округе и путепровод через железную дорогу в Козельском районе.