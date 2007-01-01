Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области запланирован ремонт двух мостов и путепровода
Общество

В Калужской области запланирован ремонт двух мостов и путепровода

В региональном министерстве транспорта 4 апреля сообщили о планах на этот год.
Ольга Володина
04.04, 15:36
0 3816
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области приведут в порядок три крупных объекта.

Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отремонтируют два моста и один путепровод. Их общая протяжённость — 127 метров.

В Барятинском округе у деревни Асмолово капитально отремонтируют мост через реку Неручь. Закончить обещают в следующем году. Также обновят мост через Ракитню в Кировском округе и путепровод через железную дорогу в Козельском районе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дорога ремонт
Лента настроения
6 оценили
17%
50%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6IlZpb2NpME9ySVFEeDJGM1pMMC9tUVE9PSIsInZhbHVlIjoiK0lYVFBVeUNueUpVMGU1aGJybzBPQVpkdzFuRUpndDBVTkI3eVF0OTUra0FHMXQ3T0FIWG1aM0NRb1ZGY3YzYnd0KzZyTXZON3JZTGMwdHRMeTdmd3N0ZHdDQ25KbnVmNnp5RGpvbUdTeEd1eFBNcUh2dTJGeUNLVGFvbzl6NVVZL3M1d3l6VGptRFoxYkQyQ2N4RXEzQ3lEYlBobHl1SXhSako0WXp4NVhGQnVkZ0NFYXA1QmdTM3dOdTRPTVlhWFVMZDZ2WmVlMnVrcHlHNGExdk1USktocjJUdWtRcVJlVTdkTkxpQ2ZSb0ZObVBIU2FFVVkyWHVWaGJiSEp5Znk2VmhHaTQxN0R0V1FmYWVDOWYyNkFONTBTKzR0REFVem01YytoNm5GTERpeWdTTld3QnE1Y2doYk0rVDVqSXp1VWxvMnFpR0RVcEZpN3ErSnBjK3pac1owTTNuMmdEczdiYkYySWdYbXVqZHdJbkE2QXQzK3VYNXpJQjFLRDI0b2hTTlNtVHQwZGdJUWhHNE50SmRMLzcwMVBnVy9ya3ZBYjZlWWw3NmozRytDRjRvbStMR3IzdnFWWHBBUUlqSk8rRjJ5Q1FMS3FPbC9rcWphZlRHQ3c1VHd4MWp1RHdXam11ZXd0Mm53VHFhRDgrdWJBSkN6eHFjOE00YmtwbkZYamt6YzRidWVlVjVDdlB4eWlVdWFzQk1mdkg2N1cvWmNEc2dYU3NKcGxhd0E0eStUVmRlS1FZK016OGxlMnpFbUZWc3lJSkt2MkNLbDNGN3YyakNGczI1alJjUDN2UTJkaVp0K2plV0JvVENENUpSRXJRekhvcTA1OTJHUUtoOCIsIm1hYyI6IjRhMzk0ZGE2MjU3ZDgwNTE3NjM1NWQ5NWQ0ZTI4MjIxZjQzMGIwMTQ5MWQxOGZkYmE1OThiZjBhOWNiN2MyZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+