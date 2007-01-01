Волонтёры «Лизы Алерт» разыскивают 82-летнюю женщину
Волонтёры «Лизы Алерт» разыскивают 82-летнюю женщину

Четвёртого апреля в Калужской области пропала 82-летняя пенсионерка.
Ольга Володина
04.04, 13:34
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о начале розыска Валентины Александровны Новосёловой (Гориной) из деревни Новоскаковское Дзержинского округа.

С четвёртого апреля о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 155 сантиметров, худощавая, волосы темно-русые с проседью, глаза светло-карие.

В день исчезновения женщина была одета в серое пальто, голубой свитер, чёрные брюки, чёрные полусапожки и серую шапку.

Всех, кто видел пенсионерку или знает, где она может находиться, просят звонить на горячую линию «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52 или 112.

eyJpdiI6Ilc3WXIvMURKN2VaNitvU3p2ZHZ6bHc9PSIsInZhbHVlIjoiTFFEanFQVWw0SU5YeWdsbE04UHBKOUhJQ2daKzdRWFpIaHJtcmo3c25uOUZaYUgyMjRSa253TVd6S2hERHk3Slg0WDM4UDRrTGljMmtyU2szVkJlaHJITHR4dkY1NnEzRUx4dlhuV1N1cE1sazVKZklDK3djWk5EdkhOeEJTTjltS0lack9WL1F1aWJMT3VFN0MzbkpoRmtNTm1RZ0hhNXBMUmR0aXlUOXdGT3d3RnhaS3ZKeDl0eWNGSVF0YndKRXBnRjJvK2x3MWYwL1dPcWsvcnBHbTJyTjJOc2dlQ2Y1elpSTVp5YTIvYkQ3RlF4d044dzVJT1BqdXhma3JGeUF1eDFMOGRkVFFST1hxamV2OXNJb2Y0a0FDc3Y1cHZkYkhDVk16OG4zMzhuVGdGY1VhUUlLN0hpQ0hYVm1SY2lIV1NFQ3BESVJPcHRZVE03M1RHNmpXNll3ZVBxdWNrYU1WSVdMSjhBODhOSDdTUjYxSUEvYlNsN0Y5N0NmbFJkQ3B6R0VWdjFPZ3BjTWJMS3Z5V0RNOFJsOCt1M2N1Tk5Kc3lhQUtvZXByRWFFZjJpQmxleldZS1pvQ29SaUR4ciIsIm1hYyI6ImYxZGZmMGRjNWZjYzQ0YTM2NjQxNTYzNjA0Yjg1MWY5YmE3NDM4OTE5NzdjNGFkOGE0ZWQ4NjI1MzQzZjY0YzYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IksvRlp6d3hCdjh3TWhhcE9PZml1a3c9PSIsInZhbHVlIjoiVjRpTk1VckxuYkx6cHZIQnZveVl3c3psa25OWmVhR1E1LzIzODlVQnZsQW8yOElvVnAvZktPMGpFeUpNMW5DVCtFajc5YzBpSTZhc3dYUXlSQ2k3MjdIRjA3SDVDQ1MramhZdkhGc3E1UGx2N1JYN2JVSEQ1ekV6QkkyOTNtdjc1K1BqYzg1S1VuL09PSktYcHpWMnN2ekduTnVwYTAwMXJEZ1VEUHVrMDdnSmVNbU5RbmxtRXIrRG1xaFpZN2VTcE9vY09mZzRlM2kzQlJ6SWptRjRFR0lZcUhucHpJUFFXdnA2Lzcxa0FvTmdoMmlNR2F4eEkraTdTWWVRVzBNWjBrNUlmY0tJY0lsTlc3bUtKL1crZEphYTlXTkNIRDM3cjVVclJFcmd5TElQMGw4NElKaGMvaE5lV2Exb1h0d3hMcUtVZXZjYml1VUdNVzhtTXVTYzBQS0h0SWExYVdEclNRVHZCN0pLOC9hYlNPb0tldmZhTUNSN3VhOXpnbFZXbnU5Y0lGOXdRclR1R1g5Qk1GUlgrb0haUjlUTkQ1b2huZkFaM2tuMlVMb0dWdGNhKzdqT20wa3kzazVwV2RsK0hmYW1JWlRCNVZVbnk5cVNTRVREbTNCcFlGOVpab1lUbTBHdlM4TG1aYm5HM001UHQwMGoyVEw2ZGVQcDNRa3QyVjlSY0xpcUpJa2hxZWpNbzZRbm1pOWN5NlB1K2JQREx1aXg0a3c5MnlvaGtiREcvdGJaUE9zY3Z3NElWVXZiVFBkeFZxN0FPbE5Ham45azlCQUJ3eVpweUlzZXpnemhuejF5RkN3NkVzdTJhbW1sOHZ0bVRGakIzVFNpU285bSIsIm1hYyI6ImJjYzRmMzc2YzU1YjNkZGVlNGFkNDQyY2JmZmQ5YWI0MTBiNzRjNTk2NjY4MzI5YzA1MmIwZTg1ZTljNmJjZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
