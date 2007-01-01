Волонтёры «Лизы Алерт» разыскивают 82-летнюю женщину

Четвёртого апреля в Калужской области пропала 82-летняя пенсионерка.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о начале розыска Валентины Александровны Новосёловой (Гориной) из деревни Новоскаковское Дзержинского округа.

С четвёртого апреля о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 155 сантиметров, худощавая, волосы темно-русые с проседью, глаза светло-карие.

В день исчезновения женщина была одета в серое пальто, голубой свитер, чёрные брюки, чёрные полусапожки и серую шапку.

Всех, кто видел пенсионерку или знает, где она может находиться, просят звонить на горячую линию «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52 или 112.