Калужская полиция проведёт рейд «Мототранспорт»
С 6 по 19 апреля в Калужской области пройдёт профилактическое мероприятие «Мототранспорт».
Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ на две недели усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание уделят мотоциклистам и участкам с оживлённым движением. Будут останавливать тех, кто ездит без шлема и другой экипировки, не имеет прав или перевозит пассажиров с нарушением правил.
Кроме того, инспекторы проведут беседы с мотоциклистами. Им напомнят, почему важно использовать шлем, не превышать скорость и проверять безопасность перед каждым манёвром.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь