Калужская полиция проведёт рейд «Мототранспорт»
Новость дня Общество

Калужская полиция проведёт рейд «Мототранспорт»

С 6 по 19 апреля в Калужской области пройдёт профилактическое мероприятие «Мототранспорт».
Ольга Володина
04.04, 12:34
Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ на две недели усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание уделят мотоциклистам и участкам с оживлённым движением. Будут останавливать тех, кто ездит без шлема и другой экипировки, не имеет прав или перевозит пассажиров с нарушением правил.

Кроме того, инспекторы проведут беседы с мотоциклистами. Им напомнят, почему важно использовать шлем, не превышать скорость и проверять безопасность перед каждым манёвром.

