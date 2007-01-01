Калужская полиция проведёт рейд «Мототранспорт»

С 6 по 19 апреля в Калужской области пройдёт профилактическое мероприятие «Мототранспорт».

Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ на две недели усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание уделят мотоциклистам и участкам с оживлённым движением. Будут останавливать тех, кто ездит без шлема и другой экипировки, не имеет прав или перевозит пассажиров с нарушением правил.

Кроме того, инспекторы проведут беседы с мотоциклистами. Им напомнят, почему важно использовать шлем, не превышать скорость и проверять безопасность перед каждым манёвром.