Калужские самбисты взяли весь комплект медалей на турнире Александра Невского

В Людиново подвели итоги Всероссийских соревнований по самбо, посвященных памяти князя Александра Невского.

Турнир собрал порядка 180 участников в возрасте от 12 до 14 лет из 17 регионов страны. Калужская область завоевала медали всех достоинств.

Высшую награду взял Эльдар Алиев (весовая категория 71 кг), представляющий Центр дополнительного образования имени Маршала Г.К. Жукова. Серебряным призером стал людиновец Матвей Зиновкин (до 42 кг).

Совсем немного до победы не хватило Михаилу Скобелкину (54 кг) и Шокиру Бобиеву (38 кг) из «СШ по борьбе» — они остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертые места. Зато их сокомандник Владислав Ульянов завоевал бронзу в весе до 46 кг.

Еще две бронзовые медали в копилку региона принесли воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Триумф» (Людиново) — Геннадий Кащеев (35 кг) и Демид Коньков (54 кг).