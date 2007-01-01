В Калуге 5 апреля дадут старт новому сезону юношеской футбольной лиги «Центр»

Калужскую область представят воспитанники местной спортшколы «Калуга».

Первый тур юные футболисты проведут на домашней тренировочной площадке «Орбита» — соперником станет команда спортшколы №1 из Белгорода.

Всего в сезоне-2026 примут участие 16 коллективов, составленных из игроков 2010 и 2011 годов рождения. Двухкруговой турнир продлится с 4 апреля по 10 октября.

В воскресенье, 5 апреля, болельщиков ждет насыщенная программа: футбольные активности с призами, символические первые пасы, обновленная фотозона, аквагрим и бесплатная сладкая вата.