Ока в Калуге поднялась на 4 сантиметра за сутки

Третьего апреля спасатели сообщили об обстановке на реках Калужской области.

Уровень воды меняется по-разному: Ока и Протва потихоньку растут, а Жиздра и Угра пошли на спад.

В Калуге Ока за сутки прибавила 4 сантиметра и достигла отметки 501 сантиметр. Протва у Спас-Загорья поднялась на 6 сантиметров — до 656. А вот Угра у Товарково упала на 27 сантиметров, сейчас там 492. Жиздра в Козельске стала ниже на 2 сантиметра — 615.

Из-за паводка нарушено сообщение с четырьмя деревнями:

- Аграфенино в Боровском округе,

- Залужье в Тарусском округе,

- Афанасово в Малоярославецком округе.

- Павлово в Боровском округе.

Вода залила участки в Обнинске (СНТ «Электромонтажник», «Нептун», «Орбита-1»), в Полотняном Заводе на улице Бумажной, в деревне Ольховка Малоярославецкого округа, а также в Жуковском округе — в СНТ «Остров», «Птицевод-1», «Полуостров» и «Весна». Пострадали сотни участков и десятки домов.