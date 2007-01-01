Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Новость дня Общество

Ока в Калуге поднялась на 4 сантиметра за сутки

Третьего апреля спасатели сообщили об обстановке на реках Калужской области.
Ольга Володина
03.04, 18:15
0 2139
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Уровень воды меняется по-разному: Ока и Протва потихоньку растут, а Жиздра и Угра пошли на спад.

В Калуге Ока за сутки прибавила 4 сантиметра и достигла отметки 501 сантиметр. Протва у Спас-Загорья поднялась на 6 сантиметров — до 656. А вот Угра у Товарково упала на 27 сантиметров, сейчас там 492. Жиздра в Козельске стала ниже на 2 сантиметра — 615.

Из-за паводка нарушено сообщение с четырьмя деревнями:

- Аграфенино в Боровском округе,

- Залужье в Тарусском округе,

- Афанасово в Малоярославецком округе.

- Павлово в Боровском округе.

Вода залила участки в Обнинске (СНТ «Электромонтажник», «Нептун», «Орбита-1»), в Полотняном Заводе на улице Бумажной, в деревне Ольховка Малоярославецкого округа, а также в Жуковском округе — в СНТ «Остров», «Птицевод-1», «Полуостров» и «Весна». Пострадали сотни участков и десятки домов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
вода паводок
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+