Владислав Шапша обсудил развитие сотрудничества с президентом Абхазии Бадрой Гунбой

Владимир Андреев
03.04, 17:50
Рабочую встречу в пятницу, 3 апреля, с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой губернатор Калужской области начал с поздравления главы государства с годовщиной вступления в должность.

В ходе беседы стороны обсудили взаимоотношения региона с республикой.

Как отметил Владислав Шапша, российско‑абхазские отношения выходят на новый уровень, и Калужская область готова делать практические шаги в сотрудничестве.

С начала текущего года взаимный товарооборот вырос более чем в три раза. Растёт интерес к партнёрству в сельском хозяйстве, медицине (включая ядерную), научном и студенческом обмене. Приоритетным остаётся и туризм.

- Новые возможности для этого даст открытие прямого авиамаршрута Калуга — Сухум. Договорённости есть. Рассчитываем, что уже в ближайшее время они будут реализованы. Калужская область нацелена на развитие дружеских взаимовыгодных отношений с Республикой Абхазия, — подчеркнул губернатор.

