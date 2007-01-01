Владислав Шапша обсудил развитие сотрудничества с президентом Абхазии Бадрой Гунбой
Рабочую встречу в пятницу, 3 апреля, с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой губернатор Калужской области начал с поздравления главы государства с годовщиной вступления в должность.
В ходе беседы стороны обсудили взаимоотношения региона с республикой.
Как отметил Владислав Шапша, российско‑абхазские отношения выходят на новый уровень, и Калужская область готова делать практические шаги в сотрудничестве.
С начала текущего года взаимный товарооборот вырос более чем в три раза. Растёт интерес к партнёрству в сельском хозяйстве, медицине (включая ядерную), научном и студенческом обмене. Приоритетным остаётся и туризм.
- Новые возможности для этого даст открытие прямого авиамаршрута Калуга — Сухум. Договорённости есть. Рассчитываем, что уже в ближайшее время они будут реализованы. Калужская область нацелена на развитие дружеских взаимовыгодных отношений с Республикой Абхазия, — подчеркнул губернатор.
