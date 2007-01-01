Шапша: туризм - перспективная точка пересечения интересов региона с Абхазией

В пятницу, 3 апреля, на Международном экономическом форуме в Абхазии губернатор Калужской области Владислав Шапша и первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко осмотрели выставку, где представлен экономический потенциал региона.

За прошлый год товарооборот с Абхазией вырос на 66%: калужские производители поставляют продукты, бумагу, металлоизделия, бытовую химию и смазочные материалы.

- Перспективная точка пересечения наших интересов — туризм. В том числе организация отдыха калужских детей на курортах Абхазии, — подчеркнул Владислав Шапша.

Кроме того, глава региона обсудил возможное сотрудничество с инвестором, который восстанавливает цитрусовые сады и туристическую инфраструктуру в Абхазии. Компания заинтересована в переработке цитрусовых в России и рассматривает партнёрство с Калужской областью.