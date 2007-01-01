В Людиново вода из ливневки предприятия напрямую начала попадать в реку

Во вторник, 31 марта, ситуацию прокомментировал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

Он рассказал, что на место выезжал заместитель губернатор Дмитрий Разумовский.

- Провели осмотр очистных сооружений и места, где произошел перелив. Причина — паводок. Пруд-отстойник на территории ОЭЗ переполняется, вода выходит из берегов и напрямую идет в реку Сукремля, - пояснил Ананьев.

К 3 апреля руководство предприятия собирается организовать перекачку воды, а к 18 апреля воду из ливневки начнут перенаправлять на очистные сооружения.