В Калужской области затопит ещё 98 участков и 99 домов
Спасатели ожидают продолжения подъёма воды в реках региона в среду, 1 апреля.
Почти сотня домов и столько же участков окажутся подтоплены в обнинских садовых товариществах «Нептун», «Электромонтажник», «Орбита», а также в Полотняном Заводе Дзержинского района и Ольховке Малоярославецкого района.
Пик паводка в Калужской области ожидается в первые десять дней апреля.
