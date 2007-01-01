В Калужской области затопит ещё 98 участков и 99 домов

Спасатели ожидают продолжения подъёма воды в реках региона в среду, 1 апреля.

Почти сотня домов и столько же участков окажутся подтоплены в обнинских садовых товариществах «Нептун», «Электромонтажник», «Орбита», а также в Полотняном Заводе Дзержинского района и Ольховке Малоярославецкого района.

Пик паводка в Калужской области ожидается в первые десять дней апреля.