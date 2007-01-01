Ока в Калуге за сутки поднялась на 71 сантиметр

Во всех в крупных реках Калужской области 31 марта повысился уровень воды, рассказали в региональном Главном управлении МЧС.

В Калуге Ока прибавила 71 сантиметр - до отметки 415 см. Опасным в областной столице считается показатель в 1350 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась на 41 сантиметр – до 530 см. Опасным там считается уровень в 902 см.

Протва в Спас-Загорье выросла на 50 сантиметров – до 616 см. Опасный показатель – 755 см, но уже начались подтопления.

Уровень воды в Жиздре увеличился на 15 сантиметров – до 615. Опасным считается 892 сантиметра.