140 миллионов часов киносмотрения за год, или что клиенты выбирают в мультиподписке MiXX
140 миллионов часов киносмотрения за год, или что клиенты выбирают в мультиподписке MiXX

31.03, 15:06
Источник фото: Shutterstock/автор pheelings media
T2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги пользования самых востребованных сервисов в рамках мультиподписки MiXX. За последний год клиенты подписки провели 140 млн часов за просмотром фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. На музыку и подкасты в стриминговых сервисах они потратили 99 млн часов. Пользователи MiXX могут увидеть личные итоги в «Сториз» приложения Т2 и получить подарки от партнеров в честь 4-летней годовщины запуска флагманского продукта.

За год Т2 значительно развила линейку мультиподписок. Компания запустила геймерскую подписку MiXX Play Pro, а сервис MiXX подтвердил свой лидерский статус, возглавив рейтинг мультиподписок агентства Frank RG по наполнению контентом.

Ко «дню рождения» MiXX Т2 проанализировала потребительские привычки абонентов и подсчитала часы, проведенные в наиболее популярных сервисах подписки. Так, за год абоненты провели 140 млн минут, просматривая фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, и еще 99 млн часов потратили на музыку и подкасты в стриминговых сервисах.

Свои личные результаты клиенты смогут увидеть в разделе «Сториз» мобильного приложения Т2. Абоненты могут узнать, сколько времени они пользуются подпиской, сколько гигабайтов трафика получили в рамках подписки и насколько уникальна их сборка сервисов. Т2 также подготовила подарки от партнеров для пользователей MiXX.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Подписке MiXX уже четыре года. Все эти годы мы стремимся предлагать лучший оффер в каждой категории развлечений, будь то кино, музыка или игры. Видим, что пользователи ценят такой подход и продолжают пользоваться сервисом. В день рождения мы не только подводим итоги, но и благодарим клиентов персональными подарками. Впереди нас ждут обновления и новые достижения, и мы рады продолжать этот путь вместе с нашими абонентами».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2VfnxwrKVPx
eyJpdiI6Im5Na0NJN01KV0Y0d293eTFZTTBEdVE9PSIsInZhbHVlIjoiZTgwSmdmQjRNTnhBeHBqWGtNWWd4ZEtPQjI0R0hDeHRhbXJGMW5iWjNjZWUwaEN5K0lXM1dpYmdhWk5oNkpkaVBTcnI1R2I0Q0dMQjlxYjNCOGxXV1o1blM3cURtMU5QajY3KzZQeGFDeTFJZThMY0dUTW43bXJYaDVPS0s1S1QvbjRSWTltelozWHVpNzYzZExoYjIyOTFINkE3Y2FveHB2TDk0NlJXQ1NlbGhoc3hXQUVqTWFFYWhRZG5IMDJOVmJ6THl0SUNaSFdYdG54SzF1OHpTU1Z1bk1abnRUVDc2OGJiSjRLelR0R0hPNitMaEhndGpKcHB1Tm5kMmlQaTY3VXBZU1VCY1RkU2Rta2pSTWdubVhtTncvTmg2c0lqNExlZjFwbzFQbGVocEJUTVZGS2FYUHI2U21BMjFyalFYazFISmUxZzZ4MzRMSXk0UTRkVEx0VnM3Ulc2VTVmalRUU0pDbi9oKzhpaXpXWlJ3T2g2d0RMa0h5MGxxUGg2MktpYzdXV1pDUkQ0bUVaeDhSWkVzRTJaR1FXNk9XcWsrYU56ZVpkem9GK1RudGFlMzBUQkszQW9NdXlkam00RCIsIm1hYyI6ImZiMDYxNmY0MDQyMDRiNTE2MTUwYzUxOGE3MzA4ZWI0MTcyZTY4ZTU2OTE3ODEyYzkyNTM3NjNhZGZmYzZmNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IldRYnlmbGxvV1BSaUdFT1BkSnhRT1E9PSIsInZhbHVlIjoiS1k5UGs2VWFMUlJPZTFFa0FYMGpHdzNsdVJKcnI1UDdLck9KbWRYNE1pU0NodHluZWcvREd0Zm5lSlo4ZmszZGJhVUJUUnNqSzBGOGtHQ25WSnA5UGRta1Jmd2FHNzNqS0p4dXVDR2ZCZHBOdE92S3IxekhFOGJhVXVjcGNjQ1FBVWw1Q2IyUFdma2Y5TnJUQXYzbDVKcloybWlYTks5WXJucXI3WUl1TytFYmNoenF1a0M1ckhvb1VTRlB5LzUxRk85aGp0YTFvTmprNU1wM2FvVEdFdEEyRVN6Y3RvQ1lHLzg2ZXl3Mmk4YTlBME5VN0lteStveVk2WnE3Vm5MSENIblpKSGxoQ0cyUHVOdlp0V3Q5VCtob2NwTEl3SjB5YUM1NWNic2ovMU1waG9yeDBNcUNSR085N0sybHN6VEQwMVVRNkwwQVVzdGQ2a2ZmUDZUSWRhcW1HdFNRQ1hjM1dIZC9sbExWYkxxSm4yTC94WkI3TXFPUTI0WWQ2dVJqQXVsZkt2VXBTR1I1T04xTmlKTVdRZWxsTmJNWHpRa2pVbVhJMWhxTVA5UW5yaTdFT2ZodjNDd044ckVKWkFuOTZ5K0UzS3M4eU5LWTBUa0c5NjFhY2tzaXVxTWZwMzU3RkFoOWRpOGZ3U1VScGNLeWNzdkRCd3NDN3VOcFh1dWpuU05IelR4QnMrS1gvUy94b0VoRG1aZGsydjBSQnJkZ2J5Umo1SUdrZXAxOFVUVTE1dlVxbXpWMVRQYmUrVHpOa3RVOG9XTEFZQWVmY3l6QnBYSHc5dzViOEhLZjgvUnJGcTQvVFp5cGVpTE01OVhkbEd4bENxTUp5ckdFbVpZZiIsIm1hYyI6ImUyN2M0ZjVjOWRkNWIxMTMwMTQzOTcxMTM1NGRmYWRmNDJlY2M3YmE4YWMxZGRhZjgzZTI3YTczOTg2NzQyNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
