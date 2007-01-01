В Малоярославце отловили бобра, облюбовавшего лужу в центре города
Дикое животное удалось поймать и вывезти в большой водоём.
- Выражаю слова благодарности ведущему охотоведу ГКУ КО «Калугаоблохота» Буланову Сергею Анатольевичу и его коллеге Жегульскому Семёну Юрьевичу за ответственное отношение к сохранению животного мира, - прокомментировал ситуацию 31 марта глава района Вячеслав Парфенов.
Напомним, бобер поселился в луже в центре города.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь