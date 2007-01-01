Общество

Многодетную калужанку будут судить за уклонение от уплаты алиментов

Евгения Родионова
31.03, 13:30
0 455
Во вторник, 31 марта, прокуратура города Калуги сообщила об осуждении 40-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в неоднократной неуплате алиментов на своих несовершеннолетний детей.

— Женщина была обязана выплачивать алименты на четырёх своих несовершеннолетний детей по решению суда. Она продолжила уклоняться от уплаты. С ноября 2023 года по апрель 2025 образовалась задолженность - 420 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуры.

Ей грозит лишение свободы до одного года.

