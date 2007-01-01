Урбан-блок «Космопарка» набирает высоту

На площадке «Космопарка», который компания DOGMA возводит на ул. Болдина, продолжается активное строительство. В марте было залито более 2670 кубов бетона.

«Космопарк» продолжает набирать высоту. В убран-блоке 3.2 в секции 1 монолитные работы достигли уровня одиннадцатого этажа, во 2-й — восьмого этажа. В секции 3 продолжается активное возведение конструкций четвертого этажа, а в секции 4 на уровне пятого этажа. Также строители проводят работы по укладке внутренних стен и наружных ограждающих конструкций. Эти работы направлены на формирование замкнутого теплового контура зданий, что позволит в будущем перейти к следующему этапу — внутренним инженерным и отделочным работам.

Параллельно с надземной частью проекта активно развивается инженерная инфраструктура. Ведется прокладка тепловых сетей: в марте было смонтировано более 598 метров внутриплощадочных коммуникаций. Начались работы по бетонированию тепловых камер.

Жилой комплекс «Космопарк» возводится по монолитной технологии домостроения Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. Объединит все очереди собственный прогулочный бульвар. Во дворах появятся зоны для занятий воркаутом и гимнастикой, площадки для стритбола и столы для пинг-понга, места для отдыха с навесами. По периметру комплекса будет создан плоскостной паркинг на 1500 машиномест.