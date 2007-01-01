Аномальную погоду прогнозируют в Калужской области
Как мы ранее рассказывали, март уже поставил два температурных рекорда.
В первую неделю апреля также ждут аномальную погоду. В первые пять дней месяца температура воздуха будет превышать норму на семь и более градусов, предупредили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
В регионе местами может потеплеть до +20.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь