В Калуге установят новую мемориальную доску

На фасаде дома №57/6 по улице Достоевского планируется увековечить память Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Калуги Зинаиды Сергеевны Деревяшкиной.

Она была художественным руководителем Калужского мужского академического хора в течение 35 лет - с 1966 по 2001 год.

Проект решения об установке доски опубликовала 30 марта городская Дума.