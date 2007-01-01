В Калуге установят новую мемориальную доску
На фасаде дома №57/6 по улице Достоевского планируется увековечить память Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Калуги Зинаиды Сергеевны Деревяшкиной.
Она была художественным руководителем Калужского мужского академического хора в течение 35 лет - с 1966 по 2001 год.
Проект решения об установке доски опубликовала 30 марта городская Дума.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь