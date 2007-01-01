Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге установят новую мемориальную доску
В Калуге установят новую мемориальную доску

Дмитрий Ивьев
31.03, 12:25
0 768
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На фасаде дома №57/6 по улице Достоевского планируется увековечить память Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Калуги Зинаиды Сергеевны Деревяшкиной.

Она была художественным руководителем Калужского мужского академического хора в течение 35 лет - с 1966 по 2001 год.

Проект решения об установке доски опубликовала 30 марта городская Дума.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
9 оценили
33%
22%
33%
0%
0%
11%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+