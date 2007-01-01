В Калужской области перенесут время комендантского часа для детей

С 1 апреля по 30 сентября будет действовать летнее время комендантского часа, сообщил во вторник уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Дмитрий Илюхин.

Жители, не достигшие 18 лет, не смогут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей в период с 23:00 до 6:00.

Если дети будут ночью на улице, родителям грозит административный штраф в размере до 2000 рублей.

- Важно помнить, что комендантский час установлен для защиты детей и подростков от возможных угроз в ночное время, - отметил Илюхин.