В Калужской области перенесут время комендантского часа для детей
В Калужской области перенесут время комендантского часа для детей

Дмитрий Ивьев
31.03, 12:06
3 1739
С 1 апреля по 30 сентября будет действовать летнее время комендантского часа, сообщил во вторник уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Дмитрий Илюхин.

Жители, не достигшие 18 лет, не смогут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей в период с 23:00 до 6:00.

Если дети будут ночью на улице, родителям грозит административный штраф в размере до 2000 рублей.

- Важно помнить, что комендантский час установлен для защиты детей и подростков от возможных угроз в ночное время, - отметил Илюхин.

