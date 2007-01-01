Банковские активы холдинга «РТ-Финанс» вошли в рейтинг 100 надежных банков России
Банковские активы холдинга «РТ-Финанс» вошли в рейтинг 100 надежных банков России

31.03, 11:25
Сразу два банка, входящие в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех, подтвердили свою репутацию стабильно работающих кредитных организаций и вошли в ежегодный рейтинг Forbes «100 надежных банков России». По итогам 2025 года банк НОВИКОМ занял 19-ю строчку рейтинга, а «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» — 39-ю.

По сравнению с 2024 годом НОВИКОМ укрепил позиции в рейтинге и поднялся на 6 пунктов, заняв 19-ю строчку. «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», как стабильно функционирующая кредитная организация, занял 39-ю строчку в рейтинге надежных банков за 2025 год.

Рейтинг Forbes ежегодно оценивает устойчивость и платежеспособность банков в рублевой зоне, основываясь на данных независимых рейтинговых агентств АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. При формировании списка эксперты опираются на ключевые финансовые показатели: размер активов, капитал, ликвидность, устойчивость к макроэкономическим изменениям, качество корпоративного управления и репутацию банка.

Рейтинг «100 надежных банков России», ежегодно публикуемый Forbes, является одним из наиболее авторитетных ориентиров на финансовом рынке. В его основе лежит анализ кредитоспособности банков и их способности своевременно выполнять обязательства перед клиентами и партнерами. Попадание в рейтинг рассматривается как важный показатель деловой репутации и усиливает доверие со стороны клиентов, инвесторов и делового сообщества.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Банк является универсальной финансово-кредитной организацией и предоставляет широкий спектр банковских услуг. В июне 2023 г. Банк России включил ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК в реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск, учёт и обращение цифровых финансовых активов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

