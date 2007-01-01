Калуга побила температурный рекорд
Калуга побила температурный рекорд

Дмитрий Ивьев
31.03, 10:58
В понедельник, 30 марта, воздух в городе прогрелся до +16,8 градуса.

Это рекордный показатель для этого дня.

Ранее самой высокой температура была 30 марта 1983 года - +14 градусов.

Как сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, ещё один мартовский рекорд возможен во вторник.

Ранее также рекордной была температура 1 марта.

