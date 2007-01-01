Калуга побила температурный рекорд
В понедельник, 30 марта, воздух в городе прогрелся до +16,8 градуса.
Это рекордный показатель для этого дня.
Ранее самой высокой температура была 30 марта 1983 года - +14 градусов.
Как сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, ещё один мартовский рекорд возможен во вторник.
Ранее также рекордной была температура 1 марта.
