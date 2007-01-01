В Жуковском лесничестве ликвидировали свалку
Во вторник, 31 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о ликвидации несанкционированной свалки отходов в Жуковском лесничестве.
По данным прокуратуры, была проведена проверка лесных земель и обнаружен мусор в Воробьевском участковом лесничестве.
— Там лежали доски, пакеты, битое стекло и мешки с отходами, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать областное министерство природных ресурсов и экологии убрать свалку. Суд встал на сторону прокуратуры.
Сейчас решение суда исполнено. Территорию очистили от мусора.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь