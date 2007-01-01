В Жуковском лесничестве ликвидировали свалку
Общество

В Жуковском лесничестве ликвидировали свалку

Евгения Родионова
31.03, 10:27
Во вторник, 31 марта, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о ликвидации несанкционированной свалки отходов в Жуковском лесничестве.

По данным прокуратуры, была проведена проверка лесных земель и обнаружен мусор в Воробьевском участковом лесничестве.

— Там лежали доски, пакеты, битое стекло и мешки с отходами, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать областное министерство природных ресурсов и экологии убрать свалку. Суд встал на сторону прокуратуры.

Сейчас решение суда исполнено. Территорию очистили от мусора.

