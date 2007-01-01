В Калужской области пособия в апреле выплатят дважды

Отделение Социального фонда по Калужской области опубликовало график выплат на апрель. Поскольку некоторые даты приходятся на выходные, часть средств перечислят заранее.

Выплата детских пособий в регионе традиционно начинается с 3 числа месяца. В этот день семьи получат единое пособие на детей до 17 лет и для беременных, ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на ребёнка военнослужащего по призыву, а также выплату из материнского капитала на детей до трёх лет. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей перечислят 8 апреля.

Из-за майских праздников выплата пособий за апрель, которая обычно проходит 3 мая, будет произведена досрочно — 30 апреля.

Пенсии в Калужской области выплачивают за текущий месяц. На банковские счета средства поступают 13, 14 и 22 числа. Если эти даты выпадают на выходной или праздник, деньги переводят накануне. В апреле график остаётся без изменений — все выплаты пройдут по плану.

Те, кто получает пенсию через почту, смогут забрать её с 3 по 22 апреля в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Если дата доставки совпадает с выходным, пенсию также принесут раньше.

В Социальном фонде напоминают: зачисление денег на карты происходит в течение всего дня, а не в строго определённое время. Если средства не пришли утром, стоит дождаться конца дня — операция может быть обработана позже.