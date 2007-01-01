В Полотняном Заводе затопит участки

Во вторник, 31 марта, вода приблизится к жилым домам на улице Бумажной.

Из-за разлива реки Суходрев может подтопить как минимум пять приусадебных участков, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Подъём воды продолжается во всех крупных реках Калужской области. Пик паводка, как прогнозируют в МЧС, будет в апреле.