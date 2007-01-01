Ока в Калуге за сутки поднялась на 64 сантиметра
Во всех в крупных реках Калужской области 30 марта повысился уровень воды, рассказали в региональном Главном управлении МЧС.
В Калуге Ока прибавила 64 сантиметра - до отметки 344 сантиметра. Опасным в областной столице считается показатель в 1350 сантиметров.
Угра в Товарково поднялась на 39 сантиметров – до 489 см. Опасным там считается уровень в 902 см.
Протва в Спас-Загорье выросла на 41 сантиметр – до 566 см. Опасный показатель – 755 см.
Уровень воды в Жиздре увеличился на 28 сантиметров – до 600. Опасным считается 892 сантиметра.
