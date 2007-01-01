Главная Новости Общество Ока в Калуге за сутки поднялась на 64 сантиметра
Ока в Калуге за сутки поднялась на 64 сантиметра

Дмитрий Ивьев
30.03, 15:04
Во всех в крупных реках Калужской области 30 марта повысился уровень воды, рассказали в региональном Главном управлении МЧС.

В Калуге Ока прибавила 64 сантиметра - до отметки 344 сантиметра. Опасным в областной столице считается показатель в 1350 сантиметров.

Угра в Товарково поднялась на 39 сантиметров – до 489 см. Опасным там считается уровень в 902 см.

Протва в Спас-Загорье выросла на 41 сантиметр – до 566 см. Опасный показатель – 755 см.

Уровень воды в Жиздре увеличился на 28 сантиметров – до 600. Опасным считается 892 сантиметра.

