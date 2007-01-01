В Калуге пройдёт отборочный этап чемпионата России по коллективному парению
Участники соберутся в «Калужских термах» 17 апреля, сообщили нам организаторы.
В отборочном этапе, который получил название «Колыбель космонавтики 2026», примут участие девять человек: Евгений Якимов, Надежда Ялхимова, Иван Нянькин, Максим Лобанов, Дмитрий Горшков, Владимир Сарычев, Василий Колпак, Арсений Ануфриев, Яков Данилов.
Три победителя этого этапа поедут на финал чемпионата, который пройдет в июле в Уфе.
